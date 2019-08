Nuova fermata ferroviaria a Martinsicuro, inviata lettera alla Regione

Vagnoni: “Sia RFI che Regione Abruzzo, con il Sottosegretario D’Annuntiis, che ci ha dato ampie rassicurazioni, si sono dimostrati disponibili a riprendere un fattivo percorso che porti”

MARTINSICURO – Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha inviato una lettera alla Regione Abruzzo, nelle persone del Presidente, Marco Marsilio, e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Umberto D’Annuntiis, e a RFI per chiedere che vengano riallacciati i rapporti tra l’Ente regionale e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) affinché sia realizzata, nei modi e nei tempi previsti, la nuova fermata ferroviaria prevista nel comune di Martinsicuro con tutte le opere di urbanizzazione previste e connesse all’opera.

La realizzazione della stessa era stata annunciata, nell’autunno del 2017, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, che con una missiva diretta al primo cittadino, Massimo Vagnoni, e per conoscenza alla Regione Abruzzo ed al Ministero dei Trasporti, aveva annunciato la propria disponibilità a finanziare l’opera, annunciando contestualmente l’avvio di una interlocuzione con i vertici regionali.

“Essendo trascorso diverso tempo dall’invio di tale bozza d’accordo – che andava comunque condiviso tra Comune, RFI e Regione Abruzzo e che prevedeva l’anticipazione delle somme da parte di RFI ed il successivo rimborso del 50 % da parte della Regione – e non avendo ricevuto più notizie in merito alle fasi successive, abbiamo scritto a RFI e Regione per avere un aggiornamento sugli impegni presi chiedendo chiarimenti sui tempi ed i modi di realizzazione di tale opera, molto attesa in Città – dichiara il primo cittadino truentino, Massimo Vagnoni – sia RFI che Regione Abruzzo, con il Sottosegretario D’Annuntiis, che ci ha dato ampie rassicurazioni, si sono dimostrati disponibili a riprendere un fattivo percorso che porti, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione dell’intero intervento. Nei prossimi giorni continueremo a stimolare i soggetti interessati affinché si acceleri l’iter che dovrà portare alla realizzazione del l’importante e strategica opera infrastrutturale”.