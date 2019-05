Casello di Tornimparte, trovata rampa chiusa in direzione Roma

TORNIMPARTE – Il Comune di Tornimparte in una nota è intervenuto sulla situazione di disagio riscontrata dagli utenti che nell’intento di prendere la rampa dell’autostrada al casello di Tornimparte in direzione Roma hanno trovato chiuso. Si legge di seguito:

“Contrariamente a quanto segnalato sul sito di Strada dei Parchi, questa mattina, gli sfortunati utenti che hanno provato ad accedere in autostrada in direzione Roma hanno trovato la rampa chiusa. Nessuna comunicazione messa fuori dal casello. Nessun addetto a segnalare questo ulteriore disagio. Una volta entrati in autostrada hanno dovuto necessariamente recarsi a L’Aquila Ovest, uscire e rientrare in direzione Roma, aggiungendo al disagio (tempo e km in più) anche il pedaggio tra Tornimparte e L’Aquila. Abbiamo più volte sollecitato, inutilmente, Strada dei Parchi a predisporre un’adeguata segnaletica già dalla zona di Sassa Scalo per avvertire gli utenti della chiusura della rampa di accesso in direzione Roma; ora a questa grave mancanza si aggiungono comunicazioni inefficaci o, peggio ancora, lesive dei diritti degli utenti. Una situazione francamente insopportabile”.