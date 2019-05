Poetando 2019 a San Giovanni Teatino: ecco i vincitori

Cerimonia di consegna dei premi per il concorso di poesia riservato agli studenti della Scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria. Successo per Noemi Pantalone e Thomas Santuccione

SAN GIOVANNI TEATINO – Cerimonia di premiazione, a San Giovanni Teatino, del concorso di Poesia “Poetando”, riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.Galilei” ed organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, assessorato alla pubblica istruzione. “Rispetti Amo ci – noi, le nostre relazioni, i nostri affetti” è stato il tema dell’edizione 2019 che ha avuto una cerimonia di premiazione articolata in due giorni, uno per ogni sezione: A riservata alle classi del III-IV-V anno di scuola primaria e B riservata alle classi del I – II e III anno di scuola secondaria inferiore.

“Il concorso Poetando – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – in tre edizioni ha visto un’adesione sempre crescente. Segno che, se stimolati, gli studenti riconoscono e abbracciano con entusiasmo la bellezza della poesia. Queste iniziative servono ad accrescere la creatività, facendo capire ai ragazzi come le parole possano dare forma e voce alle emozioni”.

La poesia “Lunedì…” di Noemi Pantalone, giovane alunna della classe 2^A è la vincitrice della III edizione di “Poetando – Città di San Giovanni Teatino” sezione B premiata, con la coppa ed l’attestato, nella mattina di martedì 28 maggio 2019. La commissione della sezione B (presidente Simona Cinosi, giurati Paolo Diodato, Pierluigi Di Clemente, Maria Cristina Solfanelli e Marianna Di Giandomenico) ha premiato, con una medaglia e l’attestato, anche le poesie: “Sei andato via” (2^ classificata) di Mara Pellegrino della classe 2^G e “Mamma” (3^ classificata) di Camilla Caraceni della classe 2^A. Menzioni speciali della giuria per le poesie: “Il rispetto” di Emanuele Di Nicola della classe 3^E, “Lettera” di Tracy Miccoli della classe 2^G, “Un’amica a quattro zampe” di Camilla Trovarello della classe 2^G e “Gran Sasso” di Alexandra D’Arcangelo della classe 1^.

La poesia “Vorrei essere” di Thomas Alfonso Santuccione, giovanissimo alunno della classe 4^ A (Largo Wojtyla) è il vincitore, premiato con coppa e attestato nella cerimonia di mercoledì 29 maggio, della sezione A di “Poetando” 3^ edizione. La commissione della Sezione A (presidente Simona Cinosi, giurati Daniela Quieti, Barbara De Filippis, Cacciagrano Ilaria, Riccardo Papa e Benedetta Farinaccia) ha premiato, con una medaglia e attestato, le poesie: “Chiudo gli occhi” (2^ classificata) di Alessio Serraiocco della classe 4^D LW e “Volersi bene” (3^ classificata) di Beatrice Lanzetta della classe 4^B LW. Menzioni speciali della giuria per le poesie: “TortAmore” di Gaia Ritrovato della classe 4^B LW, “Amicizia .. che delizia” di Martina Maria De Simone della classe 4^B LW, “Diversi fuori ma uguali dentro” di Daniel Di Marco della classe 4^A LW e “Pace” di Aurora Basile della classe 4^A LW.

“Il concorso di poesia Poetando – spiega l’assessore all’istruzione Simona Cinosi – ha lo scopo di creare occasione in cui esprimersi, attraverso la lettura e la composizione di poesie. Anche in questa terza edizione abbiamo voluto coinvolgere i più giovani, stimolandoli con dei premi e loro sono stati tutti straordinari, scrivendo poesie che dimostrano grande capacità di riflessione. Hanno ricercato, tutti, espressioni, parole e versi per esprimere emozioni vissute o immaginate e comunque percepite con sorprendente sensibilità”.