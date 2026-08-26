Casearia 2026: dal 28 al 30 agosto l’Abruzzo protagonista ad Agnone

AGNONE – L’Abruzzo torna protagonista alla Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani – Casearia 2026, in programma ad Agnone dal 28 al 30 agosto. La manifestazione, tra le più importanti del Centro-Sud, accoglierà oltre 70 espositori e più di 200 produzioni casearie provenienti da tutta Italia. A rappresentare la regione sarà, prima di tutto, un patrimonio unico: il Pecorino di Farindola, uno dei formaggi più antichi d’Italia, lavorato ancora con caglio di maiale e prodotto alle pendici del Gran Sasso secondo un metodo tramandato oralmente e affidato alle donne nelle fasi più delicate della caseificazione. A tutelarlo sarà il Consorzio del Pecorino di Farindola, nato nel 2002 per difendere un’eccellenza che affonda le radici nella millenaria vocazione pastorale vestina.

Accanto al Consorzio, l’Abruzzo sarà rappresentato dall’Azienda Agricola Garofalo Patrizia di Casalbordino, che porta ad Agnone un progetto innovativo: un allevamento di asini per la produzione di latte destinato all’uso cosmetico, munto a mano una sola volta al giorno per garantire benessere a mamma e puledro. Presente nell’area “no core” anche OMP Cleaning, realtà della Val di Sangro attiva da oltre 25 anni nel settore delle pulizie industriali e ambientali, punto di riferimento tra Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Lazio.

Casearia 2026 si svolgerà nel borgo molisano insignito dall’ONAF del titolo di “Città del Formaggio”, con tre giornate ricche di degustazioni, masterclass, laboratori per famiglie e show cooking. Tra gli ospiti attesi figurano volti noti dell’enogastronomia come Bruno Vanzan, Luca Pappagallo e Peppone Calabrese. Il pass d’ingresso, acquistabile su Ciao Tickets al costo di 8 euro (gratis fino a 12 anni), è valido per tutti e tre i giorni e include degustazioni guidate, tour nel centro storico, show cooking e sconti del 50% sui principali siti culturali della città, tra cui la Fonderia delle Campane Marinelli e il Museo del Libro Antico. Disponibili anche tour turistici e navette gratuite verso la Sorgente del Fiume Verrino.

Gli orari di apertura prevedono: venerdì 28 agosto dalle 11 alle 21, sabato 29 dalle 10 alle 21 e domenica 30 dalle 10 alle 20. Venerdì e sabato, dalle 21 alle 24, spazio alla Notte Bianca con spettacoli e concerti. Casearia conferma così il proprio ruolo di riferimento per il settore, forte di una crescita costante che nelle ultime edizioni ha registrato una media di 15 mila presenze e oltre 20 mila birre spillate per edizione.