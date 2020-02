1^ edizione di “Carnevaliamo” oggi a Piano d’Orta: l’orario del corteo

BOLOGNANO – Il Sindaco del Comune di Bolognano Guido Di Bartolomeo, il Vicesindaco Adelaide Chiacchia, l’Assessore alla Gentilezza Maria Grazia D’Intino, con i Consiglieri Toni Capitanio, Luca Trovarelli, Monica Mastrodicasa, Vincenzo Nuccitelli, e l’amministrazione comunale tutta, con l’obiettivo di tendere di più alla coesione sociale, hanno voluto coinvolgere tutte le associazioni locali e la cittadinanza per organizzare, domenica 23 febbraio 2020, la 1^ edizione di “Carnevaliamo”, con una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati nella frazione di Piano d’Orta.

L’invito fatto dall’Assessore alla Gentilezza , è stato accolto con entusiasmo da tutte le associazioni, che già dalla prima riunione, sono state presenti con i loro rappresentanti: la società sportiva River United F.C. ha fatto da capofila, con il presidente Filippo Nota, la Pro-Loco di Bolognano , l’Associazione PortAperta, l’associazione teatrale LaPuteca de lu Ndertije, l’Archeoclub, l’associazione teatrale di Piano d’Orta , l’associazione “Un Sorriso Per Il Burundi”, la A.s.d. Piano d’Orta , la Confraternita S.S. Sacramento di Bolognano. Anche dalla vicina Torre De’ Passeri si sono aggregati dei gruppi, uno porterà un carro , e ci sarà un gruppo mascherato.

PROGRAMMA

Il corteo mascherato partirà alle ore 14.00 da Contrada Fara di Piano d’Orta, proseguirà per via Provinciale, Via Nazionale, Via Campo Sportivo, Piazza Donegani, Contrada Buscesi fino ad arrivare a Piazza Italia, percorrendo un giro di circa 2,5 km.

L’evento si concluderà con una festa, ci sarà una premiazione per il carro o gruppo più bello e simpatico, ci saranno caramelle e cioccolatini per tutti i bambini. Un gruppo di volontari delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (GEAV), coordinate dal Presidente Nazionale Vittorio Sticca, sarà presente come servizio d’ordine, insieme alla Croce Rossa di Torre de’ Passeri.