Pescara, prolungamento Asse Attrezzato: precisazioni di Masci

Il sindaco replica alle dichiarazioni di D’Alfonso

PESCARA – “Mi fa piacere constatare che il senatore Luciano D’Alfonso plauda oggi al raggiunto obiettivo di veder assegnati alla città di Pescara i fondi necessari, circa 15 milioni di euro, per realizzare il prolungamento fino al Porto dell’Asse Attrezzato e la rigenerazione dell’attigua via Andrea Doria, opere a lungo annunciate ma rimaste purtroppo per troppo tempo solo sulla carta”: così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente della Regione e ora senatore della Repubblica, Luciano D’Alfonso, che sulla stampa di oggi attribuisce a se stesso l’idea progettuale che nelle intenzioni avrebbe dovuto segnare il salto di qualità delle infrastrutture viarie nel capoluogo.

“E’ di fatto un riconoscimento – quello che ci viene attribuito oggi dal Senatore – alla nostra capacità di trasformare gli annunci in fatti concreti, un risultato ottenuto – ha continuato Masci – grazie a una proficua interlocuzione con il Ministero e con l’Anas che mi ha e ci ha ritenuto evidentemente interlocutori affidabili, insieme alla Regione, per la gestione dell’intera procedura, dal progetto fino alla realizzazione delle opere”.

Masci ci tiene a sottolineare che il rischio di perdere le risorse fosse molto alto, viste la scadenza del Piano pluriennale Anas fissato al 31 dicembre 2021 e la necessità impellente di attivare in modo celere l’intero iter. “Devo pensare che con le sue esternazioni sui giornali odierni D’Alfonso sia addivenuto alle mie stesse conclusioni sul totale immobilismo degli ultimi anni e sull’importante obiettivo che il rinnovato impegno della mia amministrazione a favore della città ha permesso di raggiungere. Su questa traccia andremo avanti per dare ai pescaresi le ulteriori risposte che si aspettano da noi”.