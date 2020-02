“Il clarinetto nel ‘900”, appuntamento musicale oggi a Casa Ail

PESCARA – Nuovo appuntamento, oggi 23 febbraio, alle ore 18, nella Casa Ail di via Rigopiano con “Musica per la vita. I concerti del liceo musicale”, l’iniziativa nata da una collaborazione tra la onlus, i docenti e gli allievi del Misticoni-Bellisario. In programma “Il clarinetto nel ‘900” con la partecipazione dello “Young Clarinet Ensemble” e del “Theate Clarinet Ensemble”. La rassegna unisce musica e solidarietà nell’intento di portare sollievo ai pazienti che si sottopongono a terapie nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale di Pescara e ai familiari che li sostengono. La direzione artistica è di Antonella De Angelis. L’ingresso ai concerti è libero. Per tutte le info: Casa Ail, tel. 366 70 67 043

Young clarinet Ensemble

L’ensemble nasce da un’idea dei professori Leontino Iezzi e Rocco Masci con l’intento di convogliare in un gruppo musicale tutti i giovani con la passione del clarinetto. Costituito nel febbraio 2019, ha già all’attivo diversi concerti e vincite in concorsi musicali: il primo premio assoluto al Cericola Awards, tenutosi al Teatro Vittoria di Ortona, e il primo premio nel concorso Barrasso di Caramanico Terme. Il gruppo è stato invitato a tenere un concerto all’Aurum di Pescara per la rassegna concertistica “Musicarte nel Parco” e a rappresentare l’Italia nel festival italo-russo a Tula.. Nel mese di novembre ha ottenuto il primo premio alla competizione dal titolo “L’Ancia in resta”, che si è tenuta al Mamu di Milano.

I musicisti e il programma

Filippo Tontodonati, Marta di Marcoberardino, Luca di Marcoberardino, Giulia Pia Mazzone, Daphne Neri, Alessandro Chiaromonte, Ilaria Ruzzi, Piera Pollutri , Stella Saturni, Giulio Valerio Di Francesco, Sara Trabucco, Giuseppe Cleri, Iolanda Spadano, Agata Pace.

G. Holst, Second suite in F for military band -primo movimento

J. de Hann: Concerto d’amore

M. Mangani: Jewish Suite

E. Moricone: Amapola

A. Piazzolla: Libertango

Theate Clarinet Ensemble

Il gruppo, costituitosi nel 2003, è composto da clarinettisti di chiara fama, che nella loro carriera si sono distinti nel panorama internazionale esibendosi in importanti orchestre sinfoniche e per la collaborazione con grandi maestri. Il quartetto svolge un’intensa attività concertistica, che lo ha visto esibirsi, tra l’altro, per i “Concerti della domenica” dell’Accademia musicale pescarese, per la scuola di musica statale di Szentendren, in Ungheria, Umbria estate, Todi Notte, Canada Day, Camerino Tolentino, Clarinet fest 2013 ad Assisi e il 6° European Clarinet festival, tenutosi a Camerino nell’ agosto 2016. L’equilibrio timbrico, la raffinatezza delle esecuzioni e il repertorio che spazia dal classico al moderno, fanno si che il concerto risulti di gradevole ascolto. L’ultima produzione musicale è stata pubblicata nel 2017

I musicisti e il programma

Rocco Masci, Mariano Aquilano, Amerigo Orlando, Leontino Iezzi

D. Bennet: Clarinet Rapsody

E. Tomasi. Trois divertissements for 4 clarinets

A Uhl: Divertimento