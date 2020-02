A San Giovanni Teatino il Carnevale è in piazza

La festa con gonfiabili, animazione e sfilata di mascherine si terrà in Piazza San Rocco Martedì 25 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Martedì 25 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, il “Carnevale in Festa 2020” di San Giovanni Teatino si terrà in piazza San Rocco. Ci saranno gonfiabili per bambini, zucchero filato, animazione e la sfilata che premierà le mascherine più belle.

Il programma prevede, a partire dalle 15.30, l’intrattenimento gratuito e le iscrizioni alla sfilata di mascherine, che è prevista alle 17.30. La chiusura della manifestazione è fissata per le 19.30.