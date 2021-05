Carlo Presenti capo Stm sisma 2009, gli auguri della Pezzopane

“A lui va il mio augurio di buon lavoro e i complimenti per il prestigioso incarico di capo dell’importante struttura”

L’AQUILA – “Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha proceduto alla nomina del capo della Struttura di missione (Stm) sisma 6 aprile 2009. Il consigliere Carlo Presenti sarà il nuovo dirigente a capo dell’importante struttura. A lui va il mio augurio di buon lavoro e i complimenti per il prestigioso incarico. La struttura era stata coordinata negli ultimi anni da Fabrizio Curcio, nominato a febbraio a capo della Protezione Civile. L’operatività della struttura era stata comunque garantita, tuttavia, molti sono gli impegni da affrontare per il cratere sismico, sia in termini di predisposizione di delibere Cipe, sia di assegnazione di risorse ed altro. Dopo la nomina di Elisa Grande a capo di CasaItalia anche la Stm trova la sua stabilizzazione. Abbiamo fatto tanto con l’ing. Curcio che ringrazio, ma c’è ancora molto da fare. Di nuovo buon lavoro al consigliere Carlo Presenti!”. Lo scrive in una nota la deputata dem Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente, della presidenza del Gruppo dem alla Camera.