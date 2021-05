Fondi per l’Istituto “Cuppari” di Alanno, la nota di Orlando e Berardinucci

“La destinazione di 850 mila euro permetterà di riabilitare a pieno titolo l’Istituto. Ringraziamo Marsilio e Testa per l’impegno profuso per il nostro territorio”

ALANNO – “Esprimiamo grande soddisfazione per la destinazione dei fondi – 850 mila euro – per la messa in sicurezza dello storico Convitto dell’Istituto “Cuppari” di Alanno e non possiamo non ringraziare la Regione Abruzzo per l’impegno profuso affinché la struttura potesse beneficiare di finanziamenti ormai indispensabili. In particolare, il presidente Marco Marsilio che ha stipulato l’accordo con il Ministro del Sud e la Coesione Territoriale e il consigliere Guerino Testa che da sempre attenziona la problematica dell’importante struttura scolastica della provincia di Pescara, fino al settembre scorso, quando durante un tavolo tecnico sull’edilizia scolastica Testa ribadì l’urgenza di adeguate risorse economiche per i necessari lavori al Convitto. L’atto della Giunta regionale che dispone il succitato finanziamento è il coronamento di un lungo percorso che finalmente può vedere riabilitare a pieno titolo un’istituzione che ha accolto generazioni di studenti provenienti da tutto l’Abruzzo e da tutta l’Italia.

Ricordiamo come l’antico Istituto, comprensivo del convitto, sia stato fondato nel 1859 insieme ad altre 8 scuole italiane regie nell’ambito Agrario, e come ancora oggi conti circa 400 iscritti. Quello della messa in sicurezza è stato un problema annoso che ha impedito non solo la ordinaria organizzazione della vita scolastica ma ha ostacolato la realizzazione di un ambizioso progetto che vede il Cuppari divenire un grande centro di formazione. Dopo anni di false promesse pervenute da svariati esponenti politici che puntualmente hanno millantato, di volta in volta, l’imminenza degli interventi sulla struttura, oggi otteniamo un risultato concreto per Alanno, per l’intera provincia e per la comunità scolastica”.

La nota congiunta del consigliere e presidente della Commissione Edilizia Scolastica della Provincia di Pescara, Alessio Orlando e del consigliere Davide Berardinucci.