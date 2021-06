Carcere di Sulmona, interrogazione della Pezzopane al Ministro Cartabia

La deputata ha chiesto al Ministro della Giustizia di intervenire per colmare le gravi carenze di organico e di personale

SULMONA – “La casa di reclusione di Sulmona è da anni interessata da una grave carenza di organico; si parla di un buco di circa quaranta agenti di polizia penitenziaria; i funzionari giuridici-pedagogici, che attualmente sono solo in tre, a fronte dei sei previsti, devono seguire il trattamento di 400 detenuti; questa grave carenza mette a rischio le condizioni organizzative e di lavoro del personale; inoltre il personale di Polizia Penitenziaria e Funzioni Centrali versa in una seria condizione di disagio, si rischiano ricadute in termini di sicurezza ed efficienza del carcere e della collettività; con la legge di Bilancio per il 2021 sono state approvate 1935 nuove assunzioni di agenti di polizia penitenziaria, nell’ambito del piano quinquennale volto anche alla efficienza e sicurezza degli istituti penitenziari. Chiediamo pertanto di intervenire per colmare le gravi carenze di organico e di personale nel carcere di Sulmona anche in considerazione delle particolari esigenze legate alla tipologia di popolazione in questa detenuta”. Lo dichiara la deputata Pd, Stefania Pezzopane, che ha presentato una interrogazione alla Ministra della Giustizia.

“Nel carcere di Sulmona – prosegue Pezzopane – attualmente sono presenti circa 400 detenuti, di cui più di 50 detenuti di alta sicurezza che provengono dal 41bis e circa 280 di alta sicurezza la maggior parte condannati per 416 bis e altri art.74; per il resto sono detenuti di media sicurezza e collaboratori di giustizia; circa 160 detenuti scontano un ergastolo. Si apprende inoltre che a breve il carcere di Sulmona, attualmente classificato di 1° livello, dotato di un’unica dirigenza, potrebbe diventare di 1° livello a doppia dirigenza, a seguito dell’apertura di un nuovo padiglione che ospiterà altri 160 detenuti, arrivando a superare la soglia dei 500 detenuti, unico caso in Italia in un territorio che vede la soppressione del Tribunale ancora in prorogatio a causa del sisma del 2009; per questo bisogna intervenire subito”, conclude Pezzopane.

“Apprezziamo il costante e sensibile interessamento politico-istituzionale della deputata Stefania Pezzopane (PD) che ha presentato, in data odierna, un’interrogazione parlamentare alla Ministra Cartabia, in merito ad un report presentato dalla FP CGIL sulle vacanze organiche dove è stata evidenziata una carenza di 40 poliziotti e altrettanto professionalità delle Funzioni Centrali (specie Funzionari giuridici-pedagogici ove vi è una presenza di soli tre a firmare di una previsione di sei), senza tralasciare la prossima apertura di un neo padiglione detentivo che ospiterà altri 200 detenuti circa, per una capacità complessiva di 500 detenuti”. Ad affermarlo sono Francesco Marrelli (CGIL L’Aquila), Anthony Pasqualone, Gino Ciampa e Giuseppe Merola (FP CGIL L’Aquila) che tornano a rivendicare i disagi organizzativi che, ormai da tempo, afferiscono l’Istituto sulmonese.

“La nostra lotta sarà sempre viva, a difesa della collettività penitenziaria – continuano i sindacalisti – affinché venga restituita la dignità dovuta e serenità lavorativa. -proseguono- Nei prossimi giorni, in occasione del progetto avviato dalla CGIL L’Aquila “Carovana dei diritti” sarà programmata anche una sosta presso il carcere di Sulmona, al di partecipare la nostra solidarietà ed impegno verso le lavoratrici e lavoratori”.