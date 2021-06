Pescara, raddoppio di via del Circuito: proseguono i lavori

PESCARA – Sono da poco iniziati i lavori per il collegamento via Valle Roveto-via Pian delle Mele, un sostanziale “raddoppio” del tratto di via del Circuito che porta fin quasi al confine con il territorio di Spoltore e consentirà un migliore scorrimento del traffico in una zona critica come quella intorno all’ospedale civile.

“Si tratta di un progetto sul quale investiamo molto – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – e che ha richiesto un supplemento di attenzione a causa dei rilievi della Sovrintendenza ai Beni ambientali, che ha voluto garanzie sul rispetto dell’area fluviale lungo la quale lavorerà il cantiere. Abbiamo avuto una lunga interlocuzione nel corso degli ultimi mesi e, con una serie di aggiustamenti, siamo finalmente arrivati all’inizio dei lavori”.

Il progetto prevede la sistemazione di una rotatoria all’incrocio tra via del Circuito e via Pian delle Mele e la realizzazione di una “bretella” di collegamento sul lungofiume che sarà disposta su un percorso già esistente, da ampliare e rendere fruibile, che arriva nei pressi del Sea River.

Il centro della rotatoria sarà destinato a verde con essenze compatibili dal punto di vista climatico ed esteticamente funzionali sia dal decoro necessario. Il pino posto all’intersezione tra Via del Circuito e Via Pian delle Mele, così come concordato con la Sovrintendenza in via preliminare sarà oggetto di un attento lavoro di preservazione.

Per quanto riguarda il nuovo tratto viario, sono state previste opere di mitigazione ambientale, che attenueranno l’impatto con l’ambiente fluviale e faunistico.

Il costo dell’appalto è di cinquecentomila euro e la durata prevedibile dei lavori è di 150 giorni.