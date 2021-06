A Sulmona presentazione del cortometraggio “Life’s moments”

Sabato 19 giugno presso il Laboratorio del Confettificio Ovidio presentazione dell’opera scritta dallo sceneggiatore Ezio Forsano

SULMONA – Sabato 19 giugno, alle ore 10.30, presso il Laboratorio del Confettificio Ovidio di Sulmona (L’Aquila), si riunirà il gruppo di lavoro del cortometraggio “Life’s Moments”.

L’opera, finalista al Concorso Internazionale Corti sul Mare di Ponza, è stata scritta dallo sceneggiatore sulmonese Ezio Forsano. Nel cast figurano l’attrice Francesca Brandi, e i volti emergenti Beatrice Star e la sulmonese Alessandra Carugno.

Il cortometraggio, girato tra Sulmona e Pettorano sul Gizio, è stato prodotto dalla Belgravia srl. L’opera sarà presentata alla cittadinanza nel laboratorio del confettificio Ovidio (Via Contrada San Nicola – Zona industriale). Dopo “Corti sul Mare” (dal 26 al 28 giugno) il cortometraggio sarà presente anche in altri concorsi e iniziative nazionali.

Il progetto di “Life’s Moment” nasce da un’idea dell’autore Ezio Fossano, che scrive e lavora da tempo per il teatro e il cinema, con uno sguardo al sociale. E proprio questo cortometraggio affronta il tema della vita. Ci sono momenti di forte attualità. La protagonista davanti a uno specchio rivede tutta la sua vita e accetta la sua condizione. Il messaggio del corto è quello di vivere serenamente. Per colonna sonora c’è stata la collaborazione della flautista Michela Faiella. Un film per le donne e fatto per le donne.