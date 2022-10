Doppio appuntamento sabato 22 ottobre ore 18.00 al Ridotto del Teatro Comunale L’Aquila e il 23 ottobre alle 17 al Teatro Comunale di Atri

L’AQUILA – Finalmente al via la 48° Stagione dei Concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese che riparte sabato 22 ottobre alle 18.00 dal palco del Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila con replica il giorno successivo, domenica 23, alle 17.00 al Teatro Comunale di Atri.

Sul palco con i professori d’orchestra dell’ISA il direttore Benedetto Montebello che ha ideato e curato gli arrangiamenti per un programma d’eccezione pensato e realizzato per l’occasione: From Hollywood with love!, dedicato – come suggerisce il titolo – alla grande musica del cinema americano. Da Via col Vento a Casablanca, da Psyco a Forrest Gump, da Star Wars a Jurassick Park e poi ancora le arie più celebri dei vari film di 007. È ricchissimo l’elenco di titoli cinematografici che verranno evocati grazie ai brani più celebri delle loro colonne sonore, veri capolavori della musica del ‘900, accompagnate dalla proiezione delle immagini più coinvolgenti delle stesse pellicole in un montaggio originale realizzato da Giordano Cagnin.

Un programma che regalerà un emozionante viaggio attraverso i più iconici titoli dell’imponente industria cinematografica hollywoodiana il cui successo planetario è dovuto anche alla musica composta da grandi maestri come Max Steiner, tra i protagonisti della prima epoca d’oro del cinema americano, il ventennio tra il 1930 e il 1950, o come Alan Silvestri, considerato tra i più importanti compositori per il cinema contemporaneo, candidato due volte all’Oscar (la prima, nel 2004, per Forrest Gump presente anche nel programma della serata), e ancora come Bernard Herrmann celebre soprattutto per la collaborazione con Alfred Hitchcock in diversi film realizzati nel periodo compreso tra il 1955 e il 1964, epoca a cui risale, ad esempio, l’agghiacciante musica della scena della doccia di Psyco.

Immancabile poi un assaggio delle opere del più acclamato tra i compositori per il cinema, John Williams, vincitore di 5 Premi Oscar e detentore del record per le nomination nelle categorie musicali (51), con un palmares che conta inoltre, tra i tanti altri riconoscimenti, 25 Grammy e 4 Golden Globe. Conclude il programma una suite dedicata al mitico agente 007 James Bond, reso celebre anche dal famosissimo James Bond Theme ascoltato per la prima volta nel 1962 in Licenza di uccidere composto dal britannico Monty Norman (1928-2022) e poi utilizzato praticamente in tutti i film della serie, variamente arrangiato dai musicisti che si sono occupati delle colonne sonore.

Così Ettore Pellegrino, direttore Artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese: “Siamo emozionati e felici per questa inaugurazione e abbiamo scelto un’atmosfera magica ed emozionante per accogliere il pubblico con uno dei nostri progetti crossover. Siamo costantemente alla ricerca di proposte originali e poco presenti nei cartelloni per allargare sempre di più la platea dei nostri spettatori, coinvolgendo pubblici nuovi con programmi accattivanti: è una delle strade sulle quali ci siamo avventurati per superare le difficoltà degli ultimi anni e, stando ai numeri della campagna abbonamenti, la via è quella giusta. L’altra via, dalla quale invero non ci siamo mai allontanati, è quella della ricerca della qualità. La nostra Orchestra ha un nucleo di musicisti stabili molto affiatato e motivato a cui affianchiamo sia giovani talenti del territorio in uno scambio di energie sempre fruttuoso, sia grandi solisti ospiti e direttori che offrono esperienze di condivisione e crescita. Siamo pronti, quindi, ad affrontare questa stagione ricca e lunga che terminerà solo in primavera e che ci vedrà impegnati all’Aquila e in altre location minori, ma non secondarie come, ad esempio Atri dove, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale – che ringraziamo – inaugureremo domenica la nostra stagione sinfonica”.

Sia per il concerto dell’Aquila del 22 ottobre che per quello di Atri del 23, i biglietti possono essere acquistati in prevendita su ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate. Ancora disponibili, sullo stesso circuito, abbonamenti alle due stagioni. Per entrambe le date il botteghino del teatro aprirà due ore prima del concerto.