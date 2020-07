I Cantieri dell’Immaginario: il programma 2020 a L’Aquila

La manifestazione si aprirà l’8 luglio con il concerto di Uto Ughi e si chiuderà il 25 lugli con quello di Daniele Silvestri

L’AQUILA – Prende il via oggi, mercoledì 8 luglio alle 21,30, la ncon il concerto in Piazza Duomo dell’istituzione sinfonica abruzzese con Uto Ughi e Ettore Pellegrino, la nuova edizione de I Cantieri dell’immaginario. Tanti gli eventi di arte danza, teatro e musica. A chiudere la rassegna, sabato 25 luglio, sarà il concerto alle 21,30 sempre in piazza Duomo, di Daniele Silvestri, per una tappa del suo “La cosa giusta tour”.

Il programma

Mercoledì 8 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Istituzione Sinfonica abruzzese,

Orchestra Sinfonica Abruzzese

Uto Ughi violino

Ettore Pellegrino

Konzermeister

Ingresso 10 euro

Giovedì 9 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Società aquilana concerti B. Barattelli

Alice canta Battiato

con Carlo Guaitoli al pianoforte

Ingresso 5 euro

Venerdì 10 luglio, ore 21:30

Piazza DuomoTeatro Stabile d’Abruzzo

La figlia di Iorio

Un racconto di Vincenzo Pirrotta

Ingresso 5 euro

Domenica 12 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Teatro stabile d’Abruzzo e Palco Reale

Chiamatemi Mimì

con Claudia Campagnola e Marco Morandi

Ingresso 5 euro

Lunedì 13 luglio, ore 21:30

Piazza DuomoTeatro Stabile d’Abruzzo e Spazio Rimediato

Apoftegmi musicali

Con Greg e Max Paiella

Ingresso 5 euro

Martedì 14 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Tetaro Stabile d’Abruzzo e I Solisti Aquilani

Sono furente

Con Federica Di Martino e I Solisti Aquilani

Ingresso 5 euro

Mercoledì 15 luglio, ore 18:30

Auditorium del ParcoTeatro Stabile d’Abruzzo e Ass. Ricordo

Lettera da una sconosciuta

Con Stefania Barca

Ingresso gratuito

Mercoledì 15 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Gruppo E-Motion e Balletto Teatro TorinoArcipelago

Ingresso 5 euro

Giovedì 16 luglio, ore 16 e 18:30

Auditorium del ParcoTeatro Stabiel d’Abruzzo e Teatrovisra

Opera buffa

Di Silvia Giampaola

Ingresso gratuito

Giovedì 16 luglio, ore 21:30

Piazza DuomoTeatro Stabile d’Abruzzo e Espressioni d’Arte

La stanza del pastore

Con Edoardo Oliva

Ingresso gratuito

Venerdì 17 luglio, ore 18:30

Auditorium del ParcoTeatroZeta e Florian Metateatro

Doralinda. Alla ricerca della bellezza perduta

Ingresso gratuito

Venerdì 17 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro dei 99

Sanremo: 70 anni di emozioni

Omaggio al festival della canzone italiana a cura degli artisti del Teatro dei 99

Ingresso gratuito

Sabato 18 luglio, ore 16 e 18:30

Auditorium del ParcoTeatro Stabile d’Abruzzo e Nati nelle note

Concerto per neonati

Ingresso gratuito

Sabato 18 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Teatro Stabile d’Abruzzo e Orchestra Notturna Clandestina

Enrico Melozzi & Orchestra Notturna Clandestina con Anastasio

Ingresso 5 euro

Domenica 19 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Gruppo E-Motion

Voglio la luna

Regia e coreografia Francesca La Cava

Ingresso 5 euro

Lunedì 20 luglio, ore 18:30

Auditorium del Parco

TeatroZeta

Cappuccetto Rosso tutto da ridere

Regia e adattamento Manuele Morgese

Ingresso gratuito

Lunedì 20 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Società Aquilana Concerti B. BarattelliRaffaello

Di e con Vittorio Sgarbi

Ingresso 10 euro

Martedì 21 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Istituzione Sinfonica Abruzzese

Tosca

Direzione Morabeza

Ingresso 10 euro

Mercoledì 22 luglio, ore 16 e 18:30

Auditorium del Parco

Teatro Stabile d’Abruzzo e Teatro Brucaliffo

Storielle impertinenti

Con Cecilia Cruciani e Francesca Catenacci

Ingresso gratuito

Mercoledì 22 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Gran gala della danza

Anbeta Toromani e Alessandro Macario con E.sperimenti D.C.

Ingresso 5 euro

Giovedì 23 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni produzioni

Lo zingaro

Con Marco Bocci

Ingresso gratuito

Venerdì 24 luglio

Auditorium del Parco

TeatroZeta

L’alberto delle storie

Ingresso gratuito

Venerdì 24 luglio, ore 21:30

Piazza Duomo

Istituzione Sinfonica Abruzzese

Paganini in swing

Ingresso 5 euro

Sabato 25 luglio

Piazza Duomo

Teatro Stabile d’Abruzzo e Otr live

Daniele Silvestri. La cosa giusta tour

Ingresso 10 euro