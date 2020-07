Giulianova, Consiglio Comunale: l’ordine del giorno del 10 luglio 2020

GIULIANOVA – É convocato il Consiglio Comunale per venerdì 10 luglio 2020, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109). In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Surroga del Consigliere dimissionario Fabio Di Dionisio;

2. Modifica Commissioni consiliari in conseguenza della surroga del Consigliere Di Dionisio Fabio;

3. Delibera n. 18 del 17.07.2019 con oggetto “Nomina rappresentanti per Consiglio Unione dei Comuni delle Terre del Sole”; sostituzione Consigliere dimissionario;

4. Approvazione del nuovo “Regolamento di polizia mortuaria” ed istituzione del registro delle ceneri, dispersioni ed affidamento delle ceneri;

5. Approvazione del nuovo “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche”;

6. Realizzazione di una struttura ricettiva (Casa per vacanze, ai sensi della L.R. 75/1995) in attuazione dell’art. 2.3.3., comma 13, delle NTA vigenti – Richiesta di PDC in deroga (art. 14 del D.P.R. 380/2001) per il cambio d’uso di un locale cantina in locale Ristorante.

La pubblicità della seduta consiliare e la relativa registrazione saranno garantite dalla diretta streaming sul portale web del Comune di Giulianova.

Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina.

Qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata l’11 luglio 2020, alle ore 20.30.