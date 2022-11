Cantera Pescara – Chieti Calcio Femminile 0-3: il racconto della partita

PESCARA – Il Chieti Calcio Femminile vince il derby con la Cantera Pescara all’Antistadio “A. Flacco” di Pescara. Non è stata una bella partita giocata in condizioni meteo proibitive e su un terreno di gioco decisamente pesante. Alla fine ha prevalso la maggior caratura tecnica delle neroverdi che, pur non offrendo una buona prestazione, hanno vinto 3-0 grazie alle reti di una Gissi molto ispirata (due gol e un assist) e Martella (un altro gol a conferma del suo ottimo stato di forma). Mister Lello Di Camillo deve rinunciare all’infortunata Giulia Di Camillo e schiera dal primo minuto la giovanissima Iannetta.

CRONACA

Il Chieti parte bene e va in vantaggio al 10′: lancio filtrante di Martella per Gissi che aspetta l’uscita di Nardulli e la fredda con un preciso rasoterra. Al quarto d’ora sull’angolo di Giada Di Camillo Gissi manca l’impatto di testa col pallone da ottima posizione e l’azione sfuma. Un minuto dopo sul bel cross di Vizzarri dalla fascia ben tre neroverdi non arrivano sulla sfera che viaggia pericolosamente a pochi passi dalla porta difesa da Nardulli. Al 18′ la stessa Nardulli si salva non senza difficoltà sul calcio d’angolo di Giada Di Camillo. Al 26′ Esposito e Porcu si scontrano: ha la peggio la giocatrice della Cantera che deve lasciare il campo, la neroverde invece rimarrà stoicamente sul terreno di gioco fino al termine del match.

Il monologo del Chieti continua al 29′ quando, sempre su angolo di Giada Di Camillo, Iannetta si gira a centro area ma tira alto. Al 43′ Esposito scodella un ottimo pallone in area, si genera una mischia e ancora una volta è Iannetta a provare la conclusione senza successo. Al 44′ l’unico tentativo a rete della Cantera con il tiro centrale di Meletti. Dopo un primo tempo non esaltante si va negli spogliatoi con il Chieti in vantaggio per 1-0. Anche la seconda frazione di gioco offre ben pochi spunti di cronaca.

All’11′ azione personale di Esposito che tira da posizione defilata colpendo il palo interno, il pallone torna sui piedi di Gissi che lo deposita in rete con un tocco da attaccante pura. Il Chieti trova il terzo gol al 33′: ottima l’intuizione di Gissi che mette in movimento Martella, quest’ultima è rapidissima nel finalizzare l’azione trovando la rete personale a suggello dell’ennesima sua bella prestazione di questo inizio stagione. Ad un minuto dal termine Di Sebastiano serve Martella, ma Nardulli si fa trovare prontissima alla parata. Finisce dunque 3-0 per il Chieti che festeggia un successo importante in vista del prossimo impegnativo match all’Angelini contro il Lecce previsto domenica 13 novembre.

TABELLINO:

CANTERA PESCARA-CHIETI CALCIO FEMMINILE 0-3

Cantera Pescara: Nardulli, Eugeni, Gatta, Cicala, Meletti, Verzulli, Tontodonati, Di Credico, Porcu (26′ pt Di Fazio), Calvano (8′ st Forcella), Limongi (39′ st Iurino). All. Galanti Occulti Michele. A disp.: Gabrielli,Toro, Candeloro, Di Benedetto, Cobo, Sangiuliano.

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, Martella, Iannetta (33′ st De Vincentiis), Stivaletta (26′ st Di Sebastiano), Chiellini, Carnevale, Makulova, Esposito, Vizzarri (20′ st Passeri), Gissi. A disp.: Seravalli, Di Camillo Giulia, Di Domenico, D’Intino. All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Tropiano di Bari

Assistenti: Mascitelli di Lanciano e Nunziata di Sulmona

Reti: 10′ pt e 11′ st Gissi, 33′ st Martella

IMPRESSIONI POST PARTITA DI LISA FALCOCCHIA:

“Non è stato un bel Chieti. Il Mister ci aveva avvisato che non sarebbe stata una partita come le altre, un derby non lo è mai. Loro venivano da prestazioni negative e cercavano una rivalsa contro di noi. Anche il vento e il campo pesante hanno condizionato la partita: non sono certamente scuse da prendere visto che non abbiamo giocato bene e non è stato il miglior Chieti visto nella stagione. Rispetto a domenica scorsa è un passo indietro, ma siamo una squadra che non si arrende mai e guardiamo subito oltre. Ora pensiamo al Lecce: è una bella squadra, ma noi non temiamo nessuno. Lavoreremo bene in settimana per dare il meglio poi in campo domenica prossima”.