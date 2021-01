Can Yaman e Gerini nel nuovo spot De Cecco [VIDEO]

Spopola sul web il primo dei quattro nuovi spot pubblicitari del celebre pastificio di Fara San Martino, sotto la regia di Ferzan Ozpetek. Pubblicato anche il backstage dietro le quinte

FARA SAN MARTINO – Metti insieme un regista di successo, un’attrice tra le italiane più amate dal pubblico, l’idolo del momento di numerose fan e uno dei migliori brand del mondo food: il risultato é il successo assicurato del nuovo spot di De Cecco.

Disponibile dal 24 gennaio su YouTube, la prima delle quattro nuovi pubblicità del celebre pastificio di Fara San Martino, ha già ottenuto in poche ore oltre 103mila visualizzazioni, anche sull’onda di un’attesa iniziata qualche settimana fa quando erano state annunciate le riprese.

La firma é quella del regista Ferzan Ozpetek, turco ma in Italia da 43 anni, amato per film come “Le fate ignoranti” e “La finestra di fronte” e non nuovo a video promozionali di successo. Turco di Istanbul come lui anche il protagonista dello spot, Can Yaman, che in molti hanno potuto apprezzare in queste ultime settimane sulle reti Mediaset nella serie televisiva Daydreamer. In scena, al suo fianco, Claudia Gerini, già testimonial di altri spot De Cecco.



Il video è ambientato nel ristorante di un prestigioso hotel di Roma: non casualmente ma per sottolineare la vicinanza dell’azienda a un settore, quello della ristorazione, gravemente danneggiato misure restrittive adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Claudia Gerini si presenta a tavola con una confezione di pasta De Cecco nella borsa. Il cameriere però la rassicura che nel locare si serve “rigorosamente” De Cecco.

Con un dialogo fatto di gesti e sguardi, l’attrice invita Can Yaman e gli altri commensali a ordinare una carbonara. Lo spot é dedicato al prodotto principale, la pasta di semola, che, come recita “nasce dal cuore dei migliori grani del mondo e l’essiccazione lenta e a bassa temperatura ne conserva il sapore e caratteristiche nutrizionali. E la tenuta in cottura é perfetta”.

Anche negli altri tre spot, on air prossimamente, filo conduttore sarà sempre l’alta qualità del prodotto. Fondata nel 1886 a Fara San Martino, De Cecco è oggi azienda leader nella produzione di pasta, in Italia e nel mondo. Ha oltre mille dipendenti e un fatturato in continua ascesa. la mission aziendale del 2021 é quella di raggiungere i 550 milioni di euro grazie a un ambizioso programma quinquennale di investimenti per crescere ulteriormente, soprattutto nei mercati esteri.

BACKSTAGE DIETRO LE QUINTE