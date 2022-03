Campionato MotoAsi di Motocross, podio per Loris Rasetta

ORTONA – Il pilota Loris Rasetta continua a dire la sua e ieri nella prima prova del Campionato Regionale Abruzzo-Molise MotoAsi al crossodromo di Ortona (CH) ha conquistato il podio chiudendo 2° di giornata Master Mx1. Già dalle qualifiche, il pilota venticinquenne di Loreto Aprutino (PE) che milita nel Virtus Racing Team a bordo di una Gas Gas con numero 619, nonostante i problemi tecnici del tracciato che risultava troppo asciutto ha chiuso 6° assoluto e 3° di categoria. Preziosi si sono rivelati i 5 minuti in più messi a disposizione per le qualifiche che gli hanno permesso di prendere maggior feeling con il tracciato.

La prima batteria è stata caratterizzata da una partenza perfetta, da un holeshot alla prima in curva e da un buon ritmo impresso da Rasetta che gli ha fatto condurre in testa la prima metà di gara. Poi il tracciato arido e secco ed il mezzo con così tanta potenza unita alla stanchezza generale hanno fatto sì che il pilota alzasse ulteriormente il ritmo tanto da concludere 2° assoluto e 1° di categoria.

Nella seconda batteria un ritardo all’uscita del cancelletto ha portato il pescarese intorno alla 10° posizione, che con una caparbia rimonta ha recuperato il ritmo chiudendo 3° assoluto e 2° di categoria.

“Ritengo che un secondo posto di giornata Master Mx1 sia un ottimo risultato soprattutto se consideriamo che è il primo anno in 450- ha dichiarato Loris Rasetta- È stata una bella giornata caratterizzata da temperature rigide e dal supporto in pista di svariati amici. La Moto nel complesso è a posto non rimane che continuare a lavorare duro”.