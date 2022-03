Alessandro Baricco legge Novecento al Teatro Massimo di Pescara

In scena il 17 Maggio al Teatro Massimo Pescara il popolare scrittore porterà in scena uno dei suoi lavori letterari più conosciuti

PESCARA – Lo scrittore Alessandro Baricco calcherà il palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara il 17 Maggio ore 21:00 per lo spettacolo legge Novecento. Dopo averlo affidato a molti interpreti, al cinema e a teatro, Alessandro Baricco si cala personalmente nei panni del suo leggendario pianista, Novecento, protagonista del suo monologo di culto. La trama attraversa intere generazioni e racconta di Novecento, il leggendario pianista jazz che non ha mai messo piede sulla terraferma e vive in simbiosi con il piroscafo sul quale è cresciuto, il Virginian, incapace di staccarsene. Novecento è il jazzista letterario per eccellenza che dal suo transatlantico è riuscito a “cogliere l’anima del mondo”.

«Dopo vent’anni di messe in scena, in ogni parte del mondo, con tutti gli stili, con artisti completamente diversi uno dall’altro, ho pensato che tornare un po’ alla voce originaria di Novecento potesse essere una cosa interessante – dice l’autore– un modo di riascoltare quella musica col sound che avevo immaginato per lei».

Novecento ha conquistato – e continua a fare innamorare – migliaia di spettatori in tutto il mondo. Uno spettacolo che l’autore immagina elegante, leggero, essenziale ed emozionante, con un’atmosfera diversa, unica, per ogni serata.

BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili sul sito ciaotickets.com: https://www.ciaotickets.com/

Per info: tel/ +39 3450698509 – www.inmoviesfest.com