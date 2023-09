Campionati Master di Atletica di Pescara: studenti protagonisti

PESCARA – Gli studenti colorano il Campionato Europeo Master, che si svolge a Pescara dal 21 settembre al 1 ottobre. Anche in queste circostanze, la scuola ha risposto con rapidità e forza a un appello importante, portando sulle sponde pescaresi i 61 Paesi partecipanti. Studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Pescara e provenienti dall’IIS A. Volta, Liceo Classio G. D’annunzio, ITCG T. Acerbo, Liceo G. Marconi, Liceo Scientifico L. Da Vinci, Liceo Major, Itcg Aterno- Manthone’, IIS Alessandrini, IIS Volta Di Francavilla E Ortona, Ipssar De Cecco, Liceo Scientifico Galilei Pescara, hanno dato un grande supporto a questa organizzazione e sono impegnati in un lavoro molto difficile.

Un lavoro di collaborazione è stato predisposto con la consueta attenzione e meticolosità dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, diretto dal Direttore Massimiliano Nardocci, e dal Centro di Coordinamento per lo Sport, l’Educazione Fisica e l’Educazione Sportiva, diretto da Antonello Passacantando. Per questo scopo sono arrivati ​​sulla riviera adriatica 15 docenti e circa 400 studenti, che hanno lavorato in due turni mattina e pomeriggio presso le tre sedi designate ad ospitare le partite: lo Stadio Adriatico di Pescara, lo Stadio Comunale Uno di Montesilvano e Francavilla. Dopo diversi mesi di duro lavoro da parte degli insegnanti, l’evento è stato un completo successo.

L’esempio più evidente è stata la cerimonia di apertura dei Giochi, tenutasi mercoledì scorso nella Piazza del Rinascimento, conosciuta come il “Salotto Pazzo“, alla quale hanno partecipato Walentina Fudgechina, presidente europea dell’Agenzia europea per i medicinali, e Valentina Fudgechina, presidente della Spagna. la cerimonia di apertura. La Fidal, Stefano Mei, il Presidente dell’Asd Runners Pescara Pietro Nardone e le massime autorità militari e politiche locali.

Durante la cerimonia, 61 paesi partecipanti hanno formato un corteo colorato e festoso, partendo da Piazza del Sacro Cuore, passando per il Viale Umberto I e terminando in Piazza Rinascimento. La responsabile della cerimonia ha pianificato attentamente ogni dettaglio, l’USR, l’insegnante Marcella Rolandi e Tiziana Carducci insieme ai loro più stretti collaboratori e colleghi, tra cui i vari responsabili regionali: Roberta Borrone di Chieti, Marco Pompa di Teramo e Guido Grecchi e Roberto Pignalberi dell’Aquila.

È stata una performance avvincente con un vasto pubblico, che ha chiaramente espresso il proprio apprezzamento per gli eventi a cui ha assistito. Antonello Passacantando, Coordinatore Regionale di Educazione Fisica, ammette che “Un vero motivo di vanto ricevere attestati di apprezzamento al cospetto di 39 nazioni europee, di cui 1575 italiani e più di 3000 dall’estero, di cui 56 atleti da Paesi extra-europei. Cifre che rendono l’idea di una massiccia partecipazione. Non va sottovalutato, poi, che sono particolarmente numerose le presenze da Gran Bretagna, Spagna, Germania e Francia, tanto per dare un’idea. Noi come scuola”, aggiunge Passacantando, “grazie anche al diretto interessamento del direttore scolastico regionale, Massimiliano Nardocci, abbiamo messo a disposizione degli organizzatori tutte le nostre risorse umane e professionali e”, conclude il Coordinatore regionale di Educazione Fisica Abruzzo, “guardando i risultati e gli attestai di stima ricevuti non possiamo che essere più che soddisfatti”.