“Zaino Sospeso”, l’iniziativa Lions Montesilvano: chi ha aderito

MONTESILVANO – Per supportare le famiglie che hanno a che fare con questi problemi, Lions Italia (Multidistretto 108 Italy), la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, ha lanciato quest’anno l’iniziativa nazionale “Zaino Sospeso”, il service vuole supportare i nuclei familiari in difficoltà fornendo un corredo scolastico completo e adeguato, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi le cui famiglie non potrebbero permettersi di sostenerne il costo. Su tutto il territorio del nostro Comune, Montesilvano, sono stati individuati alcuni punti di raccolta – librerie, cartolibrerie, in cui sono stati posizionati dei contenitori per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni), quaderni.

Riconoscere i contenitori è facile: sono segnalati da apposite locandine, poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso, con la scritta “Zaino Sospeso” e il logo dei Lions. Chi entra nell’esercizio commerciale può aderire all’iniziativa, donando il materiale o acquistandolo all’interno dell’esercizio stesso e riponendolo nel punto apposito.

Le cartolibrerie che hanno aderito sono:

L’arca – Via Marinelli, 79

Centro Ufficio 2000 – C.so Umberto I, 188

Liceo – Via Vestina 105

Acquerello – Via Vestina, 39

Perini Cart – Via Vestina 494