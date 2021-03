Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa indoor a Pescara, la lettera della FISR

La Federazione Italiana Sport Rotellistici ringrazia Comune e Regione Abruzzo per avere organizzato la manifestazione in piena sicurezza

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo una lettera pervenuta, che FISR ha inviato al Comune di Pescara e alla Regione Abruzzo.

“Gentili Amministratori,

come sapete negli ultimi due weekend si sono tenuti a Pescara i Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa indoor che, nonostante le difficoltà contingenti dovute alla pandemia da Covid19, si sono svolti correttamente, riscontrando un grande successo sportivo.

Ho voluto attendere che ogni previsione fosse suffragata dai fatti per scrivere questa doverosa nota che sottolinea il senso di responsabilità ma anche il coraggio delle scelte di chi, come noi per le rispettive competenze, è impegnato in prima linea tutti i giorni e tanto più in questo difficile momento, con l’obiettivo di dare risposte, concrete ed efficaci, ai nostri interlocutori.

Nello specifico, la complessa situazione determinata dallo stato di emergenza ed alimentata dalle legittime preoccupazioni, in realtà di pochi ma amplificate dai media, hanno reso ancora più faticosa la buona riuscita dell’evento che si è tenuto nel pieno rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni sportive federali e di tutte le normative centrali e locali in tema, prevedendo, oltretutto, lo svolgimento a porte chiuse, con l’ingresso per i soli tesserati (non più di 120 presenti sui 200 consentiti) e solo dopo l’effettuazione del tampone antigenico rapido Covid.

Queste misure straordinarie, insieme alla piena collaborazione con tutti i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente, dal Comitato Organizzatore alle Istituzioni, agli uffici centrali ed al Comitato regionale Abruzzo FISR, hanno comportato un notevole impegno per la Federazione e gli Enti da voi rappresentati.

Per questo e per il supporto finanziario e logistico che avete messo a disposizione al fine di consentire alla città di Pescara di ospitare per il terzo anno di fila i Campionati Italiani di Pattinaggio Corsa indoor, desidero esprimere a nome mio personale e di tutta la Federazione un sentito ringraziamento e l’auspicio che tali esperienze possano rafforzare la reciproca collaborazione”.