Il Cammino del Sistema Solare, la nuova proposta scientifica di Aielli

AIELLI – Domenica 11 settembre, alle ore 9.00 dalla Torre delle Stelle di Aielli, prenderà il via la nuova proposta scientifica e culturale di Aielli: il Cammino del Sistema Solare. Dal Sole ai confini segnati da Plutone, ci sono circa 6 miliardi di chilometri. Prende spunto da questa distanza, un percorso tra boschi e colline che unisce Aielli ad Aielli Stazione. Un percorso di circa 6 chilometri lungo il quale sono stati riprodotti in scala 1:1.000.000.000 i corpi principali del Sistema Solare, dai pianeti per arrivare in piazza ad Aielli Stazione dove un orologio solare armillare riproduce il nostro Sole nella stessa scala. Un percorso unico nel suo genere, un nuovo punto di riferimento del territorio che presenta molteplici valenze. Un cammino non difficile, adatto a tutti e che permetterà di comprendere le dimensioni dell’Universo: un passo, un milione di chilometri.

