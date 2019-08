Rinviato al 9 agosto il concerto di Massimo Ranieri a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Vista la rilevanza dell’evento, essendosi reso necessario un adeguamento strutturale e logistico, il concerto di Massimo Ranieri in programma a Roseto degli Abruzzi per Emozioni in Musica 2019 è rinviato a domani 9 agosto alle ore 22. L’organizzazione si scusa per il disagio.

Si ricorda che questo appuntamento conclude la brillante rassegna musicale del festival Emozioni in Musica 2019 che ha proposto gratuitamente nelle altre tre serate in concerto Drupi, gli Stadio ed Enrico Ruggieri.