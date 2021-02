Bussi sul Tirino, bando per 4 operatori servizio civile: come fare domanda

Saranno impiegati nel progetto “Tra borghi e natura ” e “Un nonno per amico”. Termine presentazione domande: 15 febbraio 2021

BUSSI SUL TIRINO – Il Servizio Civile Universale è un’opportunità riservata ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti, i quali saranno impegnati fino ad un anno in progetti di rilevanza sociale e culturale. L’esperienza è retribuita con un compenso pari a 439,50 € al mese.

La scadenza per inoltrare la domanda è il giorno 15 febbraio 2021 alle ore 14:00.

A questo link è possibile scaricare il manifesto relativo al progetto attivo presso il Comune di Bussi sul Tirino: https://www.unec.tv/wp-content/uploads/2020/12/Manifesto-BUSSI-SUL-TIRINO.pdf

Il Servizio Civile, introdotto per il primo anno nel Comune di Bussi sul Tirino, è un’esperienza di arricchimento per la comunità e per i giovani volontari, protagonisti per dodici mesi di un’attività rivolta alla crescita civica, formativa e professionale dell’individuo. I progetti attivi presso il Comune di Bussi sul Tirino sono i seguenti: Tra Borghi e natura (settore: Patrimonio storico, artistico e culturale per la valorizzazione dei centri storici minori); Un nonno per amico (settore: Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio). I volontari assegnati sono in totale 2 per i due progetti, le cui caratteristiche si intrecciano e in un percorso di tipo culturale e sociale, riflettendo inoltre le caratteristiche e le peculiarità del territorio.

I progetti in cui saranno impegnati i giovani volontari convergono in un programma unico per il rilancio delle piccole comunità delle zone interne, in cui è molto forte la necessità di offrire opportunità ai giovani del territorio che possano in tal modo vivere un’esperienza utile anche dal punto di vista lavorativo.

L’esperienza del Servizio Civile, intesa dunque nell’ottica di un impegno verso la propria comunità, offre ai giovani l’opportunità di avvicinarsi alle buone pratiche di cittadinanza attiva, per costruire, in questi luoghi, un futuro sostenibile.

Oltre alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale con il progetto Tra borghi e natura, con il progetto Un Nonno per amico si intende offrire sostegno e compagnia agli anziani, ma anche raccogliere e valorizzare i loro ricordi: i giovani volontari saranno coinvolti in una sorta di ‘staffetta generazionale’, che offrirà loro la possibilità di conoscere le tradizioni, le memorie e la storia del territorio.

È possibile trovare tutte le informazioni in merito al bando (modalità di partecipazione, contatti, regolamento) sul sito di UNEC: www.unec.tv