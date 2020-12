Buoni spesa pronti a Fossacesia: dal 21 dicembre la distribuzione

Di Giuseppantonio e Galante: “E’ uno sforzo che l’Amministrazione Comunale ha profuso con prontezza e velocità verso chi ci ha chiesto un aiuto e come sempre, non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno“

FOSSACESIA – Inizia lunedì prossimo, 21 dicembre, la distribuzione dei buoni spesa promossa dall’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Fossacesia. Allo sportello appositamente dedicato, nelle settimane scorse sono pervenute 97 domande. In totale, sono 2080 i ticket da distribuire per valore di 10€ ognuno. Si parte da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro da spendere nelle attività commerciali della città, che hanno aderito all’iniziativa.

“Le evoluzioni negative delle ultime settimane – dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante – stanno appesantendo i più fragili e, per rispondere a questa criticità, abbiamo deciso d’intervenire con i fondi statali, così come abbiamo fatto nella primavera scorsa, durante la prima ondata della pandemia. E’ uno sforzo che l’Amministrazione Comunale ha profuso con prontezza e velocità verso chi ci ha chiesto un aiuto e come sempre, non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno, valorizzando il senso di comunità”.

E questa la chiave di lettura per interpretare l’altra iniziativa messa in campo dal Comune di Fossacesia. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Di Giuseppantonio ha fatto una donazione alla Caritas per l’acquisto di beni alimentari, attingendo dal residuo dei fondi dei buoni spesa che erano a disposizione nel marzo scorso. Sono stati così acquistati buoni alimentari, consegnati appunto alla Caritas, che si occupa del banco alimentare a Fossacesia. L’associazione di volontariato si è occupata di consegnarli alle famiglie più bisognose, individuate in collaborazione con i servizi sociali del Comune.