Buoni spesa alla Croce Rossa dal Rotary Pescara Ovest D’Annunzio

PESCARA – “Natale è il tempo della solidarietà e quest’anno ancor di più invita a sentirci parte attiva di una Comunità in cui è aumentato in maniera esponenziale, a causa della pandemia, il numero delle persone in forte difficoltà economica e sociale”.

Queste le parole, della prof.ssa Luciana Vecchi, che in qualità di Presidente del Rotary Club Pescara ovest “D’Annunzio” ha donato buoni spesa alimentari alla Croce Rossa di Pescara per contribuire all’assistenza di chi, in questo periodo, si trova a vivere in situazioni economiche difficili e necessita di aiuto.

“Ringrazio di cuore la Croce Rossa di Pescara che con i suoi generosi ed attivi volontari provvederà a consegnare le carte prepagate alle famiglie svantaggiate – continua la Vecchio – Questa iniziativa solidale si aggiunge al dono di una TV 49”agli ospiti della Casa famiglia “La volpe“ (Ceis), alla quale da anni il nostro club non manca di far sentire la sua vicinanza”.

“Sempre più, intendiamo essere fattivamente al fianco di coloro che hanno bisogno della nostra solidarietà e più in particolare delle nuove povertà che questa pandemia sta facendo emergere – dice Gianluca Desiderio, Presidente di CRI Pescara – donazioni come queste, per le quali ringraziamo il Rotary con cui, sicuramente ci saranno altre occasioni di collaborazione, contribuiscono a questo nostro progetto”.