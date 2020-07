Braga per la Ripartenza, concerto in piazza Martiri a Teramo: ecco quando

Befacchia e Paci: “le restrizioni anti-Covid-19 non ci permettono di accogliere più di 200 persone a sedere in piazza, ovviamente a ingresso gratuito, e se andremo all’interno del Duomo potremo ospitarne anche meno. E allora lo faremo virtualmente”

TERAMO – Saranno le note di Mozart, Rossini e Beethoven, con le Arie più famose della storia dell’Opera, magistralmente dirette dal Maestro Simone Genuini a segnare, domani, venerdì 3 luglio, a partire dalle 20.30, la ripresa delle attività live del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. A ospitare il Concerto di ‘Braga per la Ripartenza’, sarà piazza Martiri con 200 posti a sedere alla distanza di un metro l’uno dall’altro, in ottemperanza a quanto previsto dalle prescrizioni anti-Covid-19. In caso di pioggia, l’evento sarà però spostato all’interno del Duomo, che avrà una capienza inferiore. Proprio per questa ragione, in entrambi i casi, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming attraverso la pagina Facebook del Conservatorio Statale di Musica ‘Braga’, attraverso il canale youtube del Conservatorio e dall’emittente televisiva Tv6, al fine di contenere le presenze, ma di permettere al maggior numero di persone possibili di assistere a quello che di fatto è il primo evento dell’estate teramana.

“Stiamo completando le prove, e siamo pronti a tornare in scena domani, con l’emozione di un debutto dopo tre mesi di lockdown completo e quattro mesi di quel distanziamento sociale che ancora prosegue – hanno osservato il Presidente Lino Befacchia e il Direttore Federico Paci -. In questo lungo periodo abbiamo fatto in modo di non spezzare mai il filo rosso che ci lega sia alla città, alle Istituzioni, al territorio, che all’utenza esterna, che ai nostri allievi, i quali attraverso la didattica a distanza stanno continuando a studiare, fare pratica ed esercitarsi e domani renderanno il giusto onore anche a quegli insegnanti che con un’abnegazione veramente ammirevole li hanno preparati al meglio rendendoli protagonisti del primo Concerto per la Ripartenza di una città intera. Per il nostro Conservatorio è una grande responsabilità, e di questo ringraziamo l’Amministrazione comunale che ci ha dato fiducia, ed è un onore celebrare i 125 anni della storia della Fondazione del Conservatorio stesso con tutto il territorio. Domani vorremmo poter abbracciare tutti i cittadini, non potremo farlo fisicamente, anche perché le restrizioni anti-Covid-19 non ci permettono di accogliere più di 200 persone a sedere in piazza, ovviamente a ingresso gratuito, e se andremo all’interno del Duomo potremo ospitarne anche meno. E allora lo faremo virtualmente, invitando tutti a collegarsi alle nostre pagine web per assistere lontani, ma vicini, all’iniziativa, e siamo certi che i cittadini ci saranno ancora una volta accanto comprendendo il momento straordinario che stiamo ancora tutti vivendo. Domani faremo ripartire la nostra musica, che sarà il prologo della ripartenza della città e della nostra regione”.

IL PROGRAMMA

Il Programma musicale della serata prevede l’apertura con l’Ouverture da ‘Clemenza di Tito’ di Mozart, la Sesta Sinfonia ‘Pastorale’ di Beethoven, la Sinfonia dal ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini e poi l’esecuzione di una selezione di Arie d’Opera. Sulla scena l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Braga sotto la bacchetta del Maestro Simone Genuini e i solisti della serata saranno la mezzosoprano Albina Riccioni, il tenore Gianluca Pasolini e il baritono Andrea Concetti.

SIMONE GENUINI

Simone Genuini, Nato a Roma, ha conseguito i diplomi in Pianoforte, in Composizione, in Direzione d’orchestra, in Musica corale e Direzione di Coro, in Strumentazione per Banda, conseguendo inoltre, col massimo dei voti e la lode, il Biennio Superiore in Direzione d’Orchestra. Ý Direttore stabile della JuniOrchestra, l’Orchestra Giovanile dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, alla guida della quale ha vinto, nel 2013, del Premio Imperiale delle Arti per la sezione giovani con cui si è esibito per il Ravello Festival, in più di duecento concerti per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, collaborando con solisti quali Emanuel Pahud, Salvatore Accardo, Mario Brunelllo, Fabio Biondi, Angelo Persichilli, Carlo Tamponi, Anna Tifu, Stefano Bollani, Giovanni Sollima, Shlomo Mintz. E’ stato direttore ospite, tra le altre, dell’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra dell’Università Roma Tre, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest, I Solisti Aquilani, I Solisti del Teatro dell’Opera d Roma, l’Orchestra di Stato della Città di Vidin, l’Orchestra “Benedetto Marcello” di Teramo, l’Orchestra da camera XXI secolo,“John Cabot University Chamber Orchestra”, Orchestra del Teatro Lirico “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, l’Orchestra Sinfonica “Roma Sinfonietta”, l’Orchestra “Prometeo” di Roma, l’Orchestra del Conservatorio “Casella” di L’Aquila, l’Orchestra del Conservatorio di Foggia e molte altre. Nel 2002 ha collaborato con Luciano Berio e con l’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. Ha spesso collaborato, in veste di pianista, con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, l’Accademia di Danimarca e i Concerti presso l’Ambasciata d’Austria, per “Concerti del Quirinale”. Ha diretto numerose orchestre di giovani, con le quali ha tenuto concerti in Italia e all’estero, tra cui quelli con l’Orchestra Papillon presso il MOZARTEUM di Salisburgo. Da anni si occupa della formazione e direzione di orchestre didattiche e orchestre di giovani, e delle modalità di approccio alla musica d’insieme per i giovani; ha insegnato presso i Conservatori di Stato di Foggia, Firenze, Verona, L’Aquila, Potenza; attualmente è docente di Esercitazioni Orchestrali presso il Conservatorio ‘Gaetano Braga’ di Teramo.

ALBINA RICCIONI

Albina Riccioni, ha compiuto gli studi di Canto presso l’Istituto Musicale ‘G. Braga’ di Teramo, diplomandosi nel 1986 con il massimo dei voti. In seguito si è perfezionata sotto la guida del Maestro Elio Battaglia presso la Scuola Superiore per Cantanti e Pianisti collaboratori ‘Hugo Wolf’ di Acquasparta. Nel settembre ‘91 è stata ospite della Fondazione ‘William Walton’ a Forio d’Ischia, selezionata per frequentare il Corso Il cantante eclettico, diretto dal pianista Graham Johnson, a Londra, e riservato a quattro cantanti italiani e quattro cantanti inglesi, partecipando al Concerto finale alla presenza del Principe di Galles, patrono della Fondazione. Nel 1991 ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento di ‘Educazione Musicale e dal 2001 è titolare della cattedra di Canto presso il Conservatorio ‘Luisa D’Annunzio’ di Pescara. Svolge un’intensa attività concertistica, cantando nell’ambito di importanti manifestazioni musicali italiane e straniere. Ha debuttato nel repertorio teatrale sostenendo il ruolo di Barbarina nelle Nozze di Figaro, produzione allestita dal Teatro Regio di Torino nella stagione 88/89, sotto la direzione di Gustav Kuhn e, sempre nello stesso anno, per la Sagra Musicale Umbra è stata Zerlina nel Don Giovanni, rappresentato a Perugia e Terni, ottenendo un personale successo di pubblico e di critica. Nel 1990, nell’ambito dell’Estate Musicale Pescarese, ha interpretato Norina nel Don Pasquale di Donizetti e nel settembre dello stesso anno ha partecipato, nelle vesti di Barbarina, alle Nozze di Figaro allestite dal Teatro Comunale di Treviso Nella stagione 2009 è stata Emilia nell’Otello di Giuseppe Verdi. Dal ‘1994 ha insegnato Canto presso il Conservatorio ‘Giordano’ di Foggia, Musica Vocale da Camera nel Conservatorio ‘Piccini’ di Bari, Canto nel Conservatorio di Bari, poi presso il Conservatorio ‘Nino Rota’ di Monopoli, Musica Vocale da Camera nel Conservatorio di Monopoli e Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio di Foggia. Dall’Anno Accademico 2003-04 nell’ambito dell’Alta Formazione è docente di Prassi esecutiva e repertorio-Canto nei corsi di II livello e di Canto I-II-III nei corsi di I livello presso il Conservatorio di Pescara.

GIAN LUCA PASOLINI

Gian Luca Pasolini, tenore, si laurea nel 2002 presso il Conservatorio di Pesaro con Robleto Merolla, si perfeziona all’Accademia di Busseto con Alain Billard e all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino con Bernadette Manca di Nissa, consegue la Laurea Accademica di secondo Livello in canto lirico nel 2007 e in musica Vocale da Camera nel 2014 presso il Conservatorio di Firenze. Debutta nel 2006 con Carmina Burana al Maggio Musicale Fiorentino scelto personalmente dal maestro Zubin Mehta per festeggiare il suo 70° compleanno e nel 2007 è già protagonista alla Scala di Milano in un’opera moderna di Fabio Vacchi ‘Teneke’, con la direzione di Roberto Abbado e la regia di Ermanno Olmi. Da allora ha avuto modo di calcare i palcoscenici di alcuni fra i maggiori teatri del mondo, collaborando con registi e direttori come Daniele Abbado, Daniel Barenboim, Arnoud Bernard, Semyn Bychkov, Cristina Comencini, Myung Whun Chung, Paul Curran, Richard Jones, Jannis Kokkos, Einuntas Necrosius, Ermanno Olmi, Kazushi Ono, Donato Renzetti, Emilio Sagi, Dmitri Tcherniakov, Lothar Zagrosek, Michail Zaniecki, Alberto Zedda e tantissimi altri, debuttando oltre 80 ruoli da protagonista (tra opere oratori e musica sinfonica), realizzati per alcune delle maggiori realtà musicali italiane come: Trieste, Napoli, Venezia, Jesi, Ravenna, Pesaro, Bergamo, Torino, Roma, o estere come: Berlino-­‐Staatsoper, Marsiglia, Copenaghen, San Pietroburgo, Mosca (Golden Mask), New York, Vancouver, Los Angeles, Tokyo, Seoul, Beijing, con lavori di Rossini, Bellini, Donizetti, Bottesini, Puccini, Pizzetti Paisiello, Monteverdi, Scarlatti, Jommelli, Mozart, Nicolini. Dal 2007 si dedica anche all’insegnamento. Dal 2014 è membro di giuria in competizioni internazionali.

ANDREA CONCETTI

Andrea Concetti nato a Grottammare, si diploma presso il Conservatorio G. Rossini di Pesaro. Nel ‘92 vince il Concorso Belli di Spoleto e debutta subito nella Stagione dello Sferisterio di Macerata come protagonista del Signor Bruschino e La Scala di seta di G. Rossini, diretto da Gustav Kuhn. Inizia quindi una carriera internazionale che dura tuttora e che lo ha visto calcare i palcoscenici di tutti i più grandi Teatri italiani (Teatro alla Scala di Milano, Fenice di Venezia, San Carlo di Napoli, Opera di Roma, Accademia di Santa Cecilia, Comunale di Bologna, Comunale di Firenze, Regio di Torino, Carlo Felice di Genova, Massimo di Palermo, Bellini di Catania, Rossini Opera Festiva di Pesaro e Macerata Opera, Festival dei due Mondi di Spoleto) e dei maggiori teatri d’opera del mondo (Festival di Salisburgo, Festival di Edimburgo, Opera di Parigi, Berlino, Amburgo, Monaco di Baviera, Bruxelles, Strasburgo, Chicago, Minneapolis, Atlanta, Tokyo, Seoul, Hong Kong) sempre nei ruoli principali delle maggiori opere del repertorio lirico. Vanta una lunga collaborazione con Claudio Abbado con cui ha lavorato dal ‘99 al 2006 in ripetute produzioni del Simon Boccanegra di G. Verdi, del Così fan tutte e del Flauto Magico di Mozart. È stato diretto, inoltre, da Riccardo Muti, Richard Bonynge, Lorin Maazel, James Conlon, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, Gianluigi Gelmetti, Roberto Abbado, Carlo Rizzi, Donato Renzetti e Michele Mariotti. Tra i registi che lo hanno diretto ci sono anche Pierluigi Pizzi, Luca Ronconi, Mario Martone, Ermanno Olmi, Hugo de Ana, Peter Stein, Damiano Michieletto e Bob Wilson.