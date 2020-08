Rocca di Mezzo, presentazione di Black Out – dietro e quinte del lockdown

Il 30 agosto presso la Sala del Parco Regionale Sirente Velino verrà presentato il libro scritto dalla redazione di The walk of Fame

ROCCA DI MEZZO – Si avvicina alla conclusione il programma dell‘Estate Rocchigiana 2020 organizzato dalla Pro Loco di Rocca di Mezzo, Associazione Culturale Monti Naviganti, RE:main e Consulta Giovani. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza Covid che ha imposto un’attenta valutazione della programmazione estiva, è stato comunque strutturato un cartellone ridotto che ha riscosso successo e che ha visto la partecipazione di molti turisti, sempre nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale. Complice anche il meteo che in questo mese è stato clemente, garantendo l’ottima riuscita degli eventi.

Tra le manifestazioni conclusive del programma 2020, domenica 30 agosto all’interno della Sala Conferenze del Parco Regionale Sirente Velino (Viale XXIV Maggio – Rocca di Mezzo) , in collaborazione con la ProLoco e l’Associazione Culturale “Monti Naviganti” avrà luogo la presentazione di “Black Out – dietro le quinte del lockdown“, primo libro scritto dalla redazione di “The Walk of Fame”, magazine online specializzato nel campo dell’immaginario collettivo. Il libro rappresenta una testimonianza dell’impatto avuto dalla pandemia di Covid-19 sull’universo culturale italiano e si propone di raccontare il lockdown attraverso le varie forme dell’arte: musica, letteratura, cinema, teatro, danza, pittura, scultura, tv, radio, web. Con riferimento al periodo clou, avutosi tra febbraio e giugno 2020,”Black Out – dietro le quinte del lockdown” propone al suo interno interviste esclusive, riflessioni e articoli pubblicati dalla redazione di The Walk Of Fame durante quei giorni. Questi ultimi sono rimasti invariati nei tempi verbali affinché, nel rileggerli, il lettore possa rivivere le stesse suggestioni di quelle settimane.

Presenterà l’incontro Sandro Argentieri e interverranno Loredana Agnifili e i giornalisti di The Walk of Fame

Ingresso libero

È preferibile prenotare direttamente presso la ProLoco di Rocca di Mezzo o chiamando il numero 0862 916125