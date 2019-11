Giulianova, arriva in concerto il leggendario Bill Evans

Per gli appasionati di jazz unica data per Marche e Abruzzo martedì 5 novembre al Kursaal; inizio concerto alle ore 21.30

GIULIANOVA (TE) – Imperdibile appuntamento per gli appassionati di jazz al Kursaal di Giulianova, martedì 5 novembre, ore 21.30, dove si terrà il concerto di Bill Evans, leggendario sassofonista che ha scritto la storia della musica jazz fusion insieme a Miles Davis e molti altri giganti della scena mondiale.

Unica data Abruzzo/Marche. L”evento è organizzato da Music by Eder & CE Agency, con il patrocinio della Città di Giulianova

Posto unico a sedere, non numerato: 15 euro

Capienza linitata: 200 posti

Bill Evans è un sassofonista, cantante, produttore vincitore di Grammy di classe mondiale che ha fatto il suo debutto all’età di 21 anni, con Miles Davis, e che ha registrato 25 album da solista. Potresti averlo visto sul palco come ospite degli Allman Brothers durante i loro ultimi 10 anni di tournée o esibirsi in tournée con Warren Haynes, girare l’Europa con la “Bill Evans Band” “Bill Evans Soulgrass” o “Bill Evans and Petite Blonde.

”Soulgrass ha ottenuto il riconoscimento globale tra i fan del jazz e del rock ed è stato un crogiolo di stili americani per eccellenza, in tournée in tutto il mondo per oltre 11 anni, facendo una pausa nel 2015. Bill ha co-diretto tournée con Robben Ford, Mike Stern , Randy Brecker, Simon Phillips, più recentemente nell’autunno del 2018. Dice Bill: “Non sono uno che ama stare fermo e riposare sugli allori. Adoro sperimentare cose nuove e spingere i confini della musica che suono con le diverse band con cui vado in tour. Penso che Miles fosse l’unico che mi ha ispirato in questo”.

The Spy Killers! La band più pericolosa del mondo, è l’ultima impresa di Bill.

Non hanno confini. Non si può fare a meno di essere attratto dal loro mondo. Il concerto ipnotizza lo spettatore. The Spy Killers! Lo straordinario batterista Wolfgang Haffner, il giovane fenomeno della tastiera Simon Oslender e il maestro di groove Claus Fischer.

Wolfgang Haffner è uno dei batteristi più rispettati nel mondo del jazz. Fino ad oggi ha suonato la batteria in 400 album e ha registrato 16 album da solista come leader. Dice Bill: “Ho suonato con Wolfgang dentro e fuori per anni, e non smette mai di stupirmi con la sua abilità, sensibilità e ritmo. È un batterista unico nel suo genere e una persona eccezionale.

Simon Oslender è un fantastico prodigio tedesco della Hammond B3 di 20 anni. Dice Bill di Simon: “Ho sentito Simon per la prima volta nella Wolfgang Haffner Band e non sono riuscito a capire quanto suonasse alla grande, e in così giovane età! Abbiamo avuto un rapporto immediato sul palco quando abbiamo suonato insieme per la prima volta. Si è gia fatto un nome in Europa e con The Spy Killers tocca un livello completamente nuovo di groove.

Claus Fischer è un bassista molto richiesto dal vivo e in studio dalla Germania. Come bassista dal vivo è stato principalmente conosciuto per il suo lavoro come MD, bassista e chitarrista del gruppo televisivo, in cui ha suonato dal 2001 al 2004. Nel maggio 2004 si è trasferito nello spettacolo Anke Late Night, dove era capofila della Electric Ladyband. Come studio e musicista dal vivo ha lavorato con Stefan Raab, Chaka Khan, Larry Carlton, Lee Ritenour, Lionel Richie, Christopher Cross e molti altri. In totale, ha lavorato su oltre 300 CD e circa 800 programmi TV.