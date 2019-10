Biglietti Teramo – Paganese: prezzi e informazioni

La partita è in programma domenica 20 ottobre alle ore 17.30. Tutti le tariffe dei tagliandi e le informazioni sui punti vendita

TERAMO – La società Teramo Calcio ha diffuso le informazioni circa i biglietti per il prossimo incontro casalingo dei biancorossi di domenica 20 ottobre contro la Paganese. Fischio d’inizio alle ore 17.30 sotto la direzione di Davide Moriconi. Andiamo dunque a vedere i prezzi dei tagliandi ricordando che è già partita la prevendita (gli importi contengono già il valore complessivo).

Poltronissima 45 euro

Tribuna 25 euro (intero), 20 euro (ridotto*), 2 euro (under 14**)

Distinti 15 euro (intero), 13 eur (ridotto*), 2 euro (under 14**)

Curve 12 euro (intero), 10 euro (ridotto*), 2 euro (under 14**)

* Donne, Over 65 (compiuti) e ragazzi dai 14 ai 17 anni (compiuti);

** Ragazzi fino a 13 anni (compiuti).

Di seguito invece i punti vedita dove poterli aquistare ricordando che online sono disponibili sul circuito Vivaticket:

“Teramo Point“, via Irelli, 27 – Teramo;

“Caffè dell’Olmo“, via Delfico, 56 – Teramo;

“Crossover“, via Cavacchioli, 4 – Teramo;

“Disco Boom“, via Fedele De Paulis, 3 – Teramo;

“Goldbet“, viale Bovio, 61 – Teramo;

“Sisal – Matchpoint“, via Po – Teramo;

“Aleabet“, via C.Colombo, 27 – San Nicolò a Tordino.

INVALIDI

Per poter usufruire dell’ingresso gratuito, gli invalidi al 100% devono presentare regolare richiesta di accredito annuale o, in alternativa, entro 48 ore dall’inizio della gara, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità ed alla certificazione INPS attestante l’invalidità, qualsiasi altro tipo di certificazione (medico curante, specialista, ecc.) non verrà ritenuta valida per l’assegnazione del biglietto d’ingresso.

FIDAS

A partire dalla prossima gara casalinga e per tutta la stagione sportiva in essere, i possessori di tessera di socio Fidas, esibendola esclusivamente presso i botteghini dello stadio “Bonolis” il giorno della gara, avranno diritto ad un’agevolazione tariffaria per tutti i settori pari al 10% rispetto al costo originario del ticket d’ingresso.