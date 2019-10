Davide Moriconi è l’arbitro di Teramo – Paganese

Il match è in programma domenica 20 ottobre allo stadio Bonolis con fischio d’inizio alle ore 15. Le altre designazioni della giornata

TERAMO – Siamo arrivati alla decima giornata del campionato di Serie C. I biancorossi, reduci dalla sconfitta rimediata solo allo scadere nel campo della neo capolista Potenza giocherà il prossimo turno in casa. Il match Teramo – Paganese è in programma per domenica 20 ottobre alle 15 presso lo stadio Bonolis e sarà diretto dal sig. Davide Moriconi della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Michele Somma e Francesco D’Apice, entrambi di Castellammare di Stabia (NA).

Sono due i precedenti sotto questa direzione, entrambi hanno portato la successo:

20/04/2019, Serie C: Teramo – Vis Pesaro 2-1 (Infantino, Ventola);

(Infantino, Ventola); 31/10/2018, Coppa Italia: Teramo – Sambenedettese 3-1 (3 Zecca).

Di seguito andiamo invece a vedere tutte le designazioni arbitrali della giornata che si disputerà sabato 19 e domenica 20 ottobre.

TUTTI GLI ARBITRI DELLA GIORNATA

AVELLINO-BARI Matteo Marcenaro di Genova (Zampese-Moro)

AZ PICERNO-VIRTUS FRANCAVILLA Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Caso-Pintaudi)

BISCEGLIE-TERNANA Daniele Perenzoni di Rovereto (Maninetti-Lazzaroni)

CAVESE-CASERTANA Valerio Maranesi di Ciampino (Massara-Terenzio)

MONOPOLI-REGGINA Paride Tremolada di Monza (Garzelli-Nuzzi)

SICULA LEONZIO-RIETI Emanuele Frascaro di Firenze (Allocco-Ravera)

TERAMO-PAGANESE Davide Moriconi di Roma 2 (Somma-D’Apice)

CATANZARO-POTENZA Alberto Santoro di Messina (Laudato-Bruni)

VIBONESE-CATANIA Luca Zufferli di Udine (Pellino-Festa)

VITERBESE-RENDE Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Nasti-Piedipalumbo)