Pescara Basket, tre ragazzi per le giovanili in prova

Prosegue l’attività di sviluppo del settore giovanile della Pescara Basket, da sempre marchio di fabbrica della società

PESCARA – Sono in prova con l’Under 18 tre giovani di valore: la guardia tiratrice Uladzislau “Vlad” Bantsevich, nato nel 2002; il play del 2003 Danilo Pavicevic e il coetaneo Fabio Di Ianni. I primi due arrivano dal vivaio della Teate Basket Chieti, mentre Di Ianni proviene dall’ASD Daunia BK School di Luigi Marinelli. Tre ragazzi importanti che potrebbero dare un grosso contributo al gruppo di coach Di Tommaso. Ringraziamo queste realtà che concedono al nostro settore giovanile grande fiducia per la crescita dei ragazzi.

Sono già al lavoro, intanto, tutte le squadre della società. I gruppi del campionato Eccellenza Under 16 e Under 18 sono guidati, come già annunciato, da coach Fabio Di Tommaso con De Florio come assistente e Baldonieri come preparatore atletico. Luca Di Toro è il coach dell’Under 16 e dell’Under 18 Regionale, coadiuvato dall’assistant Boccuccia e da Davide Brocca a curare la parte atletica. Brocca ricopre la stessa carica anche nell’Under 15 di coach De Florio e nell’Under 13, guidata dall’allenatore della prima squadra Enrico Fabbri, qui assistito da Di Pinto. Coach De Florio è coadiuvato dall’assistant Di Paolo. L’Under 14 è svolta in collaborazione con la Bee Basket di coach Vecchiati.