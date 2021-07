Beach volley, Torneo Serie Nazionale a Montesilvano: come é andata

Nel weekend dal 9 all’11 luglio tra le donne ha trionfato la coppia Scampoli-Bianchin e tra gli uomini Windisch-Cottafava: video fasi finali

MONTESILVANO – Dal 9 all’11 luglio Montesilvano ha ospitato la 3a Tappa del Torneo “Serie Nazionale”. Si é cominciato venerdì con le qualifiche per il main draw, mentre sabato si sono disputati i match che hanno formato il tabellone delle finalissime di domenica

Trionfatrice nel tabellone femminile è stata la coppia della nazionale italiana composta da Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che nella finalissima, ha battuto 2-0 (21-18, 21-19) Michela Lantignotti e Francesca Michieletto. Il terzo posto é andato a Giulia Toti e Jessica Allegretti dopo il successo per 2-1 (28-30, 23-21, 15-6) sulle azzurre Chiara They e Sara Breidenbach. Per la coppia romana si tratta del terzo piazzamento sul podio in altrettanti appuntamenti del circuito: terzo posto ottenuto nella prima tappa di Terracina e secondo posto nella seconda tappa di Sanremo.

Il video con le fasi finali

Nel tabellone maschile invece si sono affermati Jakob Windisch e Samuele Cottafava, che dopo il secondo posto ottenuto nella prima tappa di Terracina, hanno battuto 2-0 (21-17, 21-17) in finale Alex Ranghieri e Marco Viscovich. Il terzo gradino del podio è andato all’altra coppia del Club Italia di beach volley composta da Gianluca Dal Corso e Tobia Marchetto, usciti vincitori dal match contro Carlo Bonifazi e Fabrizio Manni con il risultato di 2-1 (16-21, 21-12, 17-15)

I prossimi appuntamenti

Cirò Marina (KR, 23-25 luglio)

Catania (30 luglio-1° agosto)

Cordenons (PN, 6-8 agosto)