Beach Bocce Tour 2020 in Abruzzo: i vincitori delle 5 tappe

SAN SALVO – Un successo strepitoso quest’anno per il Beach Bocce Tour in Abruzzo con l’organizzazione di ben 5 tappe: quattro disputate a San Salvo (CH) e una a Roseto degli Abruzzi (TE). Alle giornate del 7 e 8 Agosto organizzate sulla costa chietina, visto il riscontro suscitato, se ne sono aggiunte altre due, sempre a San Salvo Marina, rispettivamente al Beach Village Poseidon il 17 Agosto e al Lido Calimero il 24. Il 25 e 26 Agosto, invece, è stata la volta di Roseto degli Abruzzo al Beach Club Bellavistamare.

Sana competizione, sport, sicurezza e divertimento sono stati i cardini di questa kermesse che ha visto numerosi iscritti a tutte le tappe. Ad avere la meglio su tutti, sono stati: Gianni Bozzino, Emilio Martino, Mario Orlando, Samuele Ninni e Salvatore D’Aulerio.

I cinque vincitori delle tappe abruzzesi hanno conquistato l’accesso alle finali di questa manifestazione a carattere nazionale, organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, che si disputeranno a Cattolica il 4 e il 5 Settembre.

“Esprimo la mia soddisfazione per il riscontro del Beach Bocce Tour in Abruzzo e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per l’ottima riuscita della manifestazione, garantendo sport e divertimento nel rispetto delle norme di questo periodo così complesso – ha spiegato il Commissario Straordinario dell’Abruzzo e Consigliere Federale delegato all’organizzazione del Beach Bocce Tour Gregorio Gregori- Ai cinque abruzzesi, come a tutti gli altri finalisti, il mio in bocca al lupo per le finali di settimana prossima!”.