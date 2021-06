Basket Roma – Panthers Roseto, la presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – ll tour de force delle Braderm Panthers Roseto, che stanno recuperando tutte le partite del ritorno di questa pool promozione, prosegue con la trasferta sul campo del Basket Roma, in programma domani sera alle 20:30.

Le talentuose giovani di coach Luciano Bongiorno, che hanno recentemente preso parte alle Finali Nazionali Under 18 e proprio oggi si giocheranno la Finale Regionale Under 16 contro l’Elite Roma, all’andata misero a lungo in difficoltà Roseto restando aggrappate nel punteggio per oltre tre quarti. Tra le individualità più talentuose spicca Lavinia Lucantoni, seconda realizzatrice del campionato con 13.1 punti a partita e nel giro delle nazionali giovanili.

Roseto però non ha alternative alla vittoria, ed a fare lo stesso sabato contro Aprilia al PalaMaggetti, per approdare allo spareggio-promozione in programma il 4 e l’11 luglio. E, al di là delle assenze di Terni, nella partita di sabato scorso si sono già visti dei buoni passi in avanti alla seconda uscita di coach William Orlando sulla panchina biancazzurra.

POOL PROMOZIONE – LA CLASSIFICA

Stella Azzurra Roma 16

Braderm Panthers Roseto 14**

Virtus Aprilia 10*

Basket Roma 8*

San Raffaele Roma 6

Pink Basket Terni 2

*=una partita in meno