Basket femminile, ripartenza campionato B: la nota delle Panthers Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – In merito alla possibile ripartenza del campionato di Serie B femminile e di tutta l’attività giovanile, la società Panthers Roseto tiene a far sapere che si sta mobilitando per rientrare al più presto in palestra. Di seguito la nota della società:

“Ad oggi, nonostante i protocolli autorizzino lo svolgimento degli allenamenti, non sappiamo ancora se il campionato potrà ripartire, e in che modo. Ma nonostante questo, confermiamo che la nostra società sarà presente e pronta ai nastri di partenza qualora ci siano i presupposti per ripartire effettivamente nella massima sicurezza.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fare un ulteriore sacrificio, e di attendere i protocolli delle gare ufficiali prima di ripartire con gli allenamenti. Per far rimettere in moto questa macchina, vogliamo essere certi di partecipare a un campionato competitivo e aspettare di capire quante società ripartiranno. Non crediamo che avrebbe senso riportare le nostre atlete in palestra sottoponendole a inutili rischi, e senza sapere cosa dovremmo affrontare, ma CI SIAMO e da parte nostra siamo prontissime a tornare in campo!”.