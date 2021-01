Serie C, Palermo -Teramo 1-1: highlights, sintesi e tabellino

I biancorossi portano a casa un punto dal campo del Palermo dopo l’iniziale vantaggio con l’ex Birligea. Sabato sfida con il Bari

TERAMO – Finisce in parità allo Stadio Renzo Barbera il lunch match tra Palermo e Teramo. Prova di sostanza e qualità del Diavolo che sfiora il successo dopo l’iniziale vantaggio di Birligea, pareggiato da Lucca. Prima mezzora perfetta, poi equilibrio tra le due contendenti con partita emozionante, occasioni da una parte e dall’altra. Vediamo nel dettaglio come é andata.

HIGHLIGHTS CON I GOL

CRONACA DELLA PARTITA

Dopo i primi venti minuti di gioco registriamo un’azione personale di Birligea che al 6′ si accentra e conclude ma reattivo Pelagotti quindi tre minuti più tardi Pinzauti prova a sorprendere il portiere con un pallonetto e palla che passa vicino al palo. Azione di contropiede al 18′ con Birligea che conclude dal limite ma attento blocca a terra Pelagotti. Al 20′ arriva il vantaggio del Teramo: verticalizzazione di Pinzauti a centrocampo per l’ex Birligea che nello spazio aperto dalla trequarti campo arriva entro l’area e a tu per tu con Pelagotti lo trafigge con un rasoterra. Al 30′ pareggio del Palermo su tiro dalla bandierina dalla sinistra contro cross di Kanoute per la testa di Lucca abile a trovare l’angolino. Tre minuti più tardi su nuovo coner dalla sinistra, mischia in area con Luperini che cicca il pallone da due passi. Il Teramo non resta a vedere e al 34′ con Pinzauti in rovesciata su cross di Birligea prova una mezza rovescia, reattivo Pelagotti. Prima della conclusione del tempo un colpo di testa fuori di Rauti (37′) e dell’altra parte di Soprano sempre su corner tra le braccia del portiere.

Sfortunato avvio di ripresa per il Teramo che dopo appena 4 minuti perde per un problema muscolare Birligea, migliore in campo fino a questo momento. Tegola anche per i rosanero che devono rinunciare ad Accardi intorno al quarto d’ora di gioco. Al 20′ ci prova dal limite Lucca su punizione ma palla di alcuni metri a lato. Tre minuti più tardi in area lo stesso attaccante prova a girarsi sul primo palo ma prende l’esterno della rete. Al 26′ Valente con il destro dal limite mette i brividi a Lewandowski ma palla di un soffio a lato. Il portiere sugli scudi sul diagonale ravvicinato di Valente, Teramo un pò in difficoltà in questa prima parte di ripresa. I biancorossi si rendono pericolosi al 31′ con Bombagi da fuori area, palla di poco a lato quindi qualche istante più tardi una mischia in area risolta non senza difficoltà della difesa. A quattro minuti dalla fine percussione di Ilari che a tu per tu con il portiere non riesce a superarlo. Dopo 5 minuti di recupero finisce sull’1-1 maturato nel primo tempo il match tra Palermo e Teramo non prima dell’azione di Ilari che al 93′ riceve un cross di Ferreira in area, bella fina ma conclusione a lato.

Sabato prossimo si torna al “Bonolis” per sfidare la vice-capolista Bari senza lo squalificato Viero (era in diffida), ma con i rientri certi di Arrigoni e Diakite.

Il tabellino

PALERMO: Accardi A., Broh J. T., Peretti M. (dal 30′ st Crivello R.), Kanoute M., Lucca L., Santana M. (dal 30′ st Luperini G.), Corrado N. (dal 31′ st Palazzi A.), Pelagotti A. (P), De Rose F. (dal 17′ st Rauti N.), Somma M., Valente N.. A disposizione: Corrado N., De Rose F., Doda M., Fallani M. (P), Floriano R., Lancini E., Marong B., Martin M., Peretti M., Santana M., Saraniti A., Silipo A.

TERAMO: Di Francesco D. (dal 4′ st Birligea D.), Bombagi F., Ferreira P., Lewandowski M. (P), Mungo D., Piacentini M., Gerbi E. (dal 32′ st Pinzauti L.), Santoro S., Soprano M., Tentardini A., Ilari C. (dal 22′ st Viero F.). A disposizione: Cappa R., D’Egidio A. (P), Di Francesco D., Gerbi E., Ilari C., Romanucci M., Trasciani D.

Reti: al 30′ pt Lucca L. (Palermo) al 20′ pt Birligea D. (Teramo).

Ammonizioni: al 9′ st Luperini G. (Palermo), al 35′ st Valente N. (Palermo) al 14′ pt Bombagi F. (Teramo), al 31′ pt Soprano M. (Teramo), al 42′ pt Tentardini A. (Teramo), al 19′ st Viero F. (Teramo), al 25′ st Ilari C. (Teramo).