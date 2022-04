I bambini della Scuola dell’infanzia Serendipity in visita a Palazzo di città

PESCARA – Una festosa comitiva di bambini è stata accolta questa mattina a Palazzo di città per una visita alla sede civica e quindi ai luoghi dove si volgono le attività istituzionali. Si tratta dei bambini di Serendipity, scuola Bilingue internazionale dell’infanzia che a Pescara ha sede in via Prati. La scolaresca e quattro insegnanti sono state ricevute dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli che nelle vesti di guide hanno accompagnato gli ospiti prima nella Sala Consiliare, quindi nelle sale “San Cetteo” e “Aternum”che ospitano rispettivamente le sedute dell’Esecutivo e le attività della Presidenza del Consiglio comunale.

Durante l’incontro l’assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli ha reso noto che gli uffici comunali sono a lavoro con i dirigenti scolastici per l’insediamento del Consiglio comunale dei bambini, riprendendo una tradizione accantonata diversi anni fa e che invece si vuole riproporre allo scopo di offrire alle nuove e future generazioni un luogo preferenziale per conoscere da vicino ruoli e procedure delle decisioni pubbliche e dove lo spirito democratico trova la sua definizione.