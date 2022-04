Serie D, Castelnuovo Vomano-Notaresco: comunale riaperto al pubblico

A partire della sfida di domenica 3 aprile valevole per la decima giornata di ritorno del girone F di serie D si tornerà a giocare a porte aperte

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica che finalmente, terminati i lavori di ammodernamento, già dalla gara di domenica 3 aprile alle 15 contro il Notaresco, valida per la decima giornata di ritorno del girone F di serie D, potrà tornare a giocare a porte aperte le gare interne presso il proprio Stadio Comunale.

Per la gara contro il Notaresco saranno a disposizione 270 biglietti nel settore locali e 50 nel settore ospiti, che potranno essere acquistati online su ciaotickets.com fino all’orario di inizio della gara al link www.ciaotickets.com/biglietti/castelnuovo-vomano-notaresco oppure in prevendita presso la Tabaccheria n.9 e la Goldbet a Castelnuovo Vomano e la Tabaccheria Di Crescenzo a Notaresco, mentre il giorno della gara i botteghini dello stadio resteranno chiusi.

BIGLIETTI

Il prezzo del biglietto sarà di €10 per i settore ospiti, mentre per il settore locali di €10 per la tariffa intera e di €5 per la tariffa ridotta riservata alle donne, agli over 65 e agli under 14, a tutti i biglietti verrà applicata una commissione d’acquisto di €1.