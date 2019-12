Bagno di Gong e Connessione alla Terra, incontro a Pescara

Domenica 1 Dicembre, ore 18.00 appuntamento con Bagno di Gong e Connessione alla Terra presso Spazio Yoga Benessere, Viale della Pineta 14 a Pescara. Sintonizzarsi con il proprio respiro per entrare in contatto con l’energia primordiale, il suono vivo e armonizzarsi in sintonia con Madre Terra.

Il Gong è lo strumento principe nella creazione di suoni terapeutici, uno dei più antichi strumenti creati dall’uomo, inizialmente utilizzato dagli sciamani per favorire ampliamenti degli stati di coscienza e per le guarigioni. Si parla di “Bagno”, perché si ha la sensazione di essere immersi in un oceano vibrazionale di suoni che danno benessere e pace.

Durante un Bagno di Gong, per effetto del Principio di Risonanza, si armonizza e si ripristina la naturale frequenza degli organi interni del corpo umano. Vengono infatti stimolati e riattivati i tutti centri energetici sottili che sono ad essi collegati.

Grazie ad alcune particolari frequenze si stimola l’integrazione emisferica e la produzione di onde cerebrali alfa e theta che permettono di accedere a livelli mentali profondi e attivano processi di auto-guarigione.

Il suono del Gong diventa onda portatrice di coscienza che reca con sè informazioni energetiche rigeneranti e sincronizzanti per la dimensione mentale e corporea. Favorisce uno stato meditativo profondo nel quale possono emergere intuizioni e nuove soluzioni creative, favorisce il dissolversi di blocchi energetici e tensioni fisiche grazie all’influsso di “suoni vivi”. Il beneficio che se ne trae è un massaggio molto profondo a livello cellulare ed una conseguente armonizzazione del sistema endocrino e immunitario.

COME PARTECIPARE

Info e Prenotazioni: Tel o Whatsapp: 347 776 8342 (Stefania), 348 0044 852 (Michele). Si consigliai di portare con se una copertina, un tappetino su cui sdraiarsi e un piccolo cuscino.