Pranzo di Natale Masciulli Edizioni alla trattoria Trita Pepe

PESCARA – La Masciulli Edizioni di Alessio Masciulli organizza per oggi, 1° dicembre 2019 dalle 12.30, nella Trattoria Trita Pepe di Manoppello il Pranzo di Natale Masciulli Edizioni. Si tratta del terzo pranzo di Natale con i suoi autori.

Il locale è situato in via Gabriele D’Annunzio e prevede per la giornata un menù fisso a 25 euro. Possono partecipare tutti gli autori, amici e simpatizzanti della Masciulli Edizioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste il menù:

Antipasto: 1 piatto di salumi misti a persona, formaggi in centrotavola, marmellate della casa e gnocco fritto

Primo: Anellini alla pecorara

Secondo: Arrosto di vitello

Contorno: Patate al forno e insalata

Panettone

Panettone Acqua, vino in brocca, bevande e caffè

Per info e prenotazioni: 085/8561510 – masciulliedizioni@gmail.com. Durante la giornata ci saranno mini letture, piccole presentazioni, interviste, video in diretta e tanti libri da scoprire.