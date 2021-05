Avezzano, scoperta discarica di pneumatici e materiali inquinanti

La discarica scoperta al termine della giornata ecologica organizzata da Plastic Free in collaborazione con Cinema e Ambiente Avezzano

AVEZZANO – Si è svolta, presso Antrosano, la seconda giornata ecologica organizzata da Plastic Free e Cinema e Ambiente Avezzano, festival cinematografico alla quinta edizione, che si terrà dal 1° al 6 giugno 2021. Numerosi sono stati i partecipanti e l’evento ha portato alla raccolta di quintali di immondizia di ogni tipo.

“Siamo felici di aver contribuito a questa piccola opera di sensibilizzazione –racconta Angela- In realtà, Cinema e Ambiente Avezzano è stato promotore di questa mia piccola esperienza perché sono venuta ad un festival che avete organizzato prima del Covid-19 e ho visto delle brutte realtà di cui non ti rendi conto stando a casa. Tramite i cortometraggi mi sono un pochino sensibilizzata alla cosa. Ho provato a vedere se ci fossero delle associazioni per aiutare l’ambiente, ho conosciuto Plastic Free e mi sono subito attivata». Grazie alla fruttuosa collaborazione con Plastic Free, dunque, possiamo dire di aver contribuito a scuotere le coscienze rispetto ad un tema così importante come quello ambientale, obiettivo del nostro

progetto”.

Ciò che ha scioccato però i volontari, sul finale, è stata la scoperta di una discarica abusiva di dimensioni enormi, ripiena di pneumatici di varia misura e altre forme di rifiuti. Un pugno allo stomaco per tutti coloro che con tanto impegno cercano di lasciare il mondo migliore.