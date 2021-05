Massimo Casanova in visita oggi al porto di Giulianova

GIULIANOVA – L’eurodeputato ha incontrato nuovamente il sindaco Jwan Costantini, l’assessore Paolo Giorgini ed il presidente dell’Ente Porto Fabrizio Ferrante per conoscere progettualità ed opere in programma per lo sviluppo del porto della provincia di Teramo, annunciando altre visite nello scalo giuliese.

Ad accompagnare l’europarlamentare nella visita giuliese il coordinatore regionale della Lega Massimiliano Foschi.

Nella foto l’incontro al porto di Giulianova.