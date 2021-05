Avezzano, inaugurato un nuovo veicolo del Soccorso Alpino

Dopo la benedizione del mezzo si é svolto il convegno dal titolo “Cnsas: Per la Sicurezza in Montagna”, alla presenza degli studenti

AVEZZANO – Questa mattina, presso il Castello Orsini di Avezzano, è stato benedetto un nuovo veicolo del Cnsas – Stazione di Avezzano. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di Don Antonio Patrescu, i rappresentanti del Cnsas, il presidente Daniele Perilli, il delegato regionale Paolo Di Quinzio, il capo stazione di Avezzano, Fabio Manzocchi.

Presenti il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, il sindaco di Magliano, Pasqualino Di Cristofano, il Sindaco di Massa D’Albe, Nazzareno Lucci, il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ridolfi e il consigliere con delega alla protezione civile, Maurizio Seritti.

A seguito, all’interno della struttura, i presenti sono intervenuti nel convegno dal titolo “Cnsas: Per la Sicurezza in Montagna” alla presenza di alcuni studenti del liceo Scientifico Vitruvio Pollione. Nel dibattito, moderato dal giornalista Raffaele Castiglione Morelli, è intervenuto anche Pierluigi Taccone, membro del Cnsas di Avezzano.

In conclusione, il presidente Fabrizio Ridolfi e il Consigliere Maurizio Seritti hanno consegnato una targa al Presidente Cnsas Regionale Daniele Perilli e al capo Stazione di Avezzano Manzocchi in segno di gratitudine e riconoscenza per il servizio che svolgono quotidianamente per l’intera comunità.