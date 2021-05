Fossacesia, il Comune punta alla riqualificazione dell’ex scuola materna

L’Amministrazione ha aderito al bando per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici comunali

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia ha aderito all’avviso pubblico del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione inerente la richiesta di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà comunale, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. In risposta al bando, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha proposto il recupero dell’ex Scuola Materna di via 25 Aprile, che era tra l’altro tra gli edifici che il Comune aveva inserito tra quelli da alienare. Per il progetto di recupero dell’edificio che sarà destinato ad accogliere un centro polifunzionale per la famiglia, è stato richiesto un finanziamento di 2.267.464,76€.

“L’edificio presenta tutte le caratteristiche per poter diventare un punto di aggregazione e di servizi da offrire alla cittadinanza – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio -. Ci siamo subito messi al lavoro per rispondere nei tempi previsti al bando perché l’ex Scuola Materna potrà ospitare spazi ludici, per giochi, per attività laboratoriali aperti a tutti. Sono convinto che se riusciremo ad ottenere il finanziamento richiesto, la nostra città avrà a disposizione un importante struttura dedicata ai nostri bambini e alle loro famiglie”.

Dal canto suo, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani, rimarca come gli interventi previsti per la riqualificazione dell’edificio “saranno innanzitutto mirati al recupero architettonico della struttura, alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Punteremo all’utilizzo di materiali il più possibile a ridotto impatto ambientale che ci possano garantire il maggior risparmio energetico. Importante sarà anche il recupero delle aree esterne del sito, che potranno essere sfruttate per altre attività”.