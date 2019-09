Attivato il Corso Meccanico Navale di II classe per motonavi

Stipulata una convenzione tra Flag Costa di Pescara e l’Istituto Professionale IPSIAS Di Marzio – Michetti per far partire il nuovo corso di aggiornamento / formazione

PESCARA – É stata firmata questa mattina una convenzione tra Flag Costa di Pescara e l’Istituto Professionale IPSIAS Di Marzio – Michetti per l’attivazione di un corso di aggiornamento/formazione professionale per il conseguimento della qualifica di “Meccanico Navale di II classe per motonavi”.

Il corso avrà una durata di 50 ore complessive e si svolgerà sia in aula sia a bordo di un peschereccio messo a disposizione dal Flag Costa di Pescara.

“Abbiamo deciso di promuovere e sostenere questa iniziativa – spiega il Presidente del Flag Costa di Pescara Claudio Lattanzio – perché la marineria ha fortemente bisogno di figure specializzate e qualificate. Il mare offre tanti sbocchi professionali importanti con ottime prospettive di crescita e di guadagno. É necessario, quindi contribuire a diffondere la cultura del mare e avvicinare i giovani alle professioni marittime”.