Atri, divieto di transito e sosta in due zone della città: ecco quando

Giovedì 28 gennaio in Corso Adriano e Piazza Duchi D’Acquaviva saranno vietati transito e sosta per le riprese televisive di “Linea Verde”

ATRI – Nelle giornate del 27 e 28 gennaio giungerà ad Atri la troupe televisiva del programma RAI “Linea Verde” che riprenderà le bellezze della città.

Per tale ragione si comunica che nella sola giornata del 28 gennaio, come da Ordinanza Sindacale n. 7 del 26/01/2021 è stato disposto il divieto di transito e di sosta in Corso Elio Adriano e Piazza Duchi D’Acquaviva, dalle ore 13:00 sino al termine delle operazioni, al fine di consentire le riprese televisive presso la Cattedrale, il Teatro Comunale ed il Palazzo Ducale.