Abruzzo–Senegal: parte la formazione per l’adattamento climatico

BOLOGNA – Entra nella fase operativa il progetto di Cooperazione Internazionale Si‑Climat – Senegal innovativo per un futuro sostenibile, che prevede la realizzazione in Abruzzo di percorsi di formazione e attività di job shadowing rivolti a funzionari e tecnici senegalesi. L’obiettivo è favorire lo scambio di competenze e buone pratiche in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Le attività sono state definite durante il secondo incontro di partenariato, svoltosi l’8 luglio a Bologna nell’ambito della visita studio della delegazione proveniente dal Senegal. Il progetto è coordinato dalla Regione Emilia‑Romagna e vede la Regione Abruzzo tra i partner istituzionali.

Finanziato dalla Cooperazione Italiana attraverso l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il progetto punta a migliorare processi e metodologie di pianificazione territoriale, promuovendo il dialogo tra amministrazioni locali italiane e senegalesi, lo scambio di conoscenze e la definizione di politiche capaci di rispondere alle sfide poste dalla crisi climatica.

All’incontro hanno partecipato, per la Regione Abruzzo, la Direzione Generale – Servizio Pianificazione Strategica e Cooperazione Territoriale e Internazionale e il Dipartimento Ambiente e Territorio – Servizio Valutazioni Ambientali. Il confronto ha permesso di condividere metodologie e strumenti per l’adattamento climatico e di programmare le prossime azioni progettuali, con particolare riferimento alle iniziative formative che saranno ospitate in Abruzzo.

Il principale risultato atteso dal progetto Si‑Climat è la predisposizione e l’attuazione di Piani per il clima e la realizzazione di interventi pilota nelle tre municipalità senegalesi coinvolte: Toubacouta, Thiès e Pikine. Un percorso che rafforza la cooperazione tra territori e promuove soluzioni innovative per un futuro più sostenibile.